Gökhan Türkmen’in Sevgililer Günü konserinde unutulmaz bir an yaşandı. Sanatçı “Aşk” şarkısını söylerken salondaki 17 kişi aynı anda sevgililerine evlilik teklifi yaptı. Binlerce izleyici ise hayatlarının en özel gecelerinden birini deneyimledi.

Sevgililer Günü’nü müzikle taçlandıran pop müziğin sevilen ismi Gökhan Türkmen, İstanbul’daki konserinde izleyicilere fevkalade bir akşam yaşattı. Binlerce müziksevere ev sahipliği yapan salonda, sanatçının romantik repertuvarının en duygusal parçası “Aşk” çalarken beklenmedik bir coşku ortaya çıktı.

“AŞK” ŞARKISINDA 17 EVLİLİK TEKLİFİ YAPILDI

Türkmen’in etkileyici performansı sırasında salonun farklı köşelerinden tam 17 kişi yüzüklerini hazırlayıp sevgililerine evlilik teklif etti. Diz çöken çiftlerin yarattığı bu romantik sürpriz, salondaki alkış tufanı ve coşkulu tezahüratlarla karşılandı. Anlar cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada hızla yayıldı.

Konser süresince romantik hava hiç dağılmadı. Gökhan Türkmen hit şarkılarını arka arkaya seslendirirken hayranları da nakaratlara coşkuyla eşlik etti. Sevgililer Günü’ne yakışır şekilde müzik ve duygu dolu anlar bir arada yaşandı.