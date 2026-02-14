Sevgililer Günü, yalnızca romantik bir kutlama değil çok katmanlı bir tarihsel sürecin ürünü. 14 Şubat’ın bugünkü anlamı, yüzyıllar boyunca değişen kültürel ve toplumsal etkilerle şekillendi.

KÖKENİ FESTİVALE DAYANIYOR

Sevgililer Günü’nün ilk izleri Antik Roma’da doğurganlık tanrısının şerefine kutlanan Lupercalia festivalinde görülüyor. Üç gün süren bu festival baharın gelişi ve bereketi müjdeliyordu. Bu tören doğrudan romantik aşkla bağlantılı değildi. Daha sonraki yüz yıllarda kilise pagan kutlamalarını bitirmek istedi ve festivali Aziz Valentine’i anma günü ilan etti böylelikle tarih, dini bir kimlik kazandı.

İlk resmi Aziz Valentine günü Papa Gelasius tarafından 496 yılında 14 Şubat'ta ilan edildi.

İsmini o zamanın Rahiplerinden birinden alıyordu. Ama bunun hangi rahip olduğu konusunda net bir veri bulunmuyor. En yaygın açıklama Aziz Valentine'in Roma'da bir rahip olduğu ve 3. yüzyılda öldürüldüğü yönünde.

PEKİ SEVGİLİLER GÜNÜ İLE AZİZ VALENTİNE EFSANESİNİN BAĞLANTISI NEDİR?

Bu hikayelerden biri Roma İmparatoru İkinci Claudius dönemine dayanıyor. Claudius evli erkeklerin kötü askerler olduklarına inandığı için evlenmelerini yasaklıyor.

Valentine ise evliliğin Tanrı'nın insan için planladığı olaylardan biri olduğuna ve ayrıca dünyanın amacı olduğuna inandığı için gizli şekilde insanları evlendirmeye devam ediyor. Roma imparatoru bunu fark ettiğinde Valentine'ı hapse atıp ölüme mahkum ediyor.

Valentine hapiste gardiyanın kızına aşık oluyor ve 14 Şubat'ta idama götürülürken kıza "Senin Valentine'ın" imzalı bir aşk mektubu gönderiyor.

Günümüzde Sevgililer Günü'nde insanların birbirine kart göndermesinin kökeni de bu olaya dayanıyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer Günü hediyesi kavramı Orta Çağ ve sonrasında ortaya çıktı her ne kadar erken dönem Hristiyanlar Sevgililer Günü'nü kutlamış olsa da Sevgililer Günü'nün aşkla ve hediye vermekle sıkı bir ilişki içinde olması Orta Çağ ve sonrasına dayanıyor.

İngiliz edebiyatının iki büyük ismi, Geoffrey Chaucer, 14'üncü yüzyılda yazdığı bir şiirinde Aziz Valentine gününü yani Sevgililer Günü'nü bir şiirinde bugün kavradığımız anlamıyla romantik aşkla özdeşleştirince bir nevi Sevgililer Günü'nün bugünkü halinin adımlarını atmış oldu.

MEDYANIN ETKİSİYLE YAYGINLAŞTI

Böylelikle 18. Yüzyılda İngiltere’de sevgililerin birbirine el yazması notlar göndermesi gelenek haline geldi.19. yüzyılda sanayileşmenin etkisiyle basılı kart üretimi başladı ve Sevgililer Günü ticari bir boyut elde etti. Özellikle İngiltere ve ABD’de kart, çiçek ve çikolata satışları arttı.

20. yüzyılda küresel ticaret ve medya etkisiyle Sevgililer Günü dünya çapında yaygınlaştı. Günümüzde 14 Şubat, birçok ülkede çiftlerin hediyeleştiği ve romantik jestler yaptığı özel bir gün olarak kutlanıyor.