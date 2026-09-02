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Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) Genel Sekreteri ve İdari ve Mali İşler yöneticileri, Belediye Başkan Vekilimiz Haldun Güler’i makamında ziyaret etti" bilgisi verildi.