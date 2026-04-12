Yaprak Dökümü dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Gökçe Bahadır, 2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile Alaçatı’da hayatını birleştirmişti.

Gözlerden uzak sürdürdüğü evliliğiyle dikkat çeken Bahadır, uzun süredir kendisine yöneltilen çocuk sorularıyla magazin gündeminde yer alıyordu.

Son olarak 2. Sayfa kameralarının “Çocuk ister misiniz?” sorusu karşısında samimi bir yanıt veren ünlü oyuncu, “Daha çok erken bence. Çocuk kısmet işi” sözleriyle merak edilen konuya açıklık getirdi.

OYUNCULUKTAN BAŞKA BİR SEKTÖRE ADIM ATMIŞTI!

Öte yandan ekran yolculuğuna genç yaşta başlayan Gökçe Bahadır, televizyon dünyasında kalıcı olmayı başaran isimlerden biri oldu. İlk olarak “Hayat Bilgisi” dizisinde canlandırdığı Örpü karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Bahadır, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Ardından “Yaprak Dökümü” dizisinde hayat verdiği Leyla karakteriyle kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşayan oyuncu, bu rolle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.Başarılı oyuncu, şimdi kamera önündeki yolculuğunu kamera arkasına da taşıyor.

“OYUNCULARI DAHA İYİ ANLIYORSUN”

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, önceki akşam bir davette sahneye çıktı. Ehlikeyf tiyatro oyunuyla yapımcılığa adım atan Gökçe Bahadır, “Yapımcı olunca oyuncuları çok daha iyi anlıyorsun. Onları çok iyi anladığım için her türlü dertlerine koşmak istiyorum. Onların konforu benim için çok önemli. Kendimi birçok şeyin sorumluluğunu almış gibi hissediyorum” dedi.

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk oyuncu ve şarkıcıdır. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olmadan önce Akademi İstanbul’da eğitim almış, ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi görmüştür.

Kariyerine radyo programı sunuculuğu ve VJ’lik yaparak başlamış, ardından televizyon dizileriyle tanınmıştır.

En bilinen rolleri şunlardır: Hayat Bilgisi dizisindeki “Törpü Yeliz” karakteri (ilk büyük çıkışını yaptığı rol) Yaprak Dökümü dizisindeki Leyla Tekin karakteri (kariyerinde dönüm noktası olan rol) Bunların yanı sıra Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Hatırla Gönül, Adı Efsane, Ufak Tefek Cinayetler, Ömer (Gamze) ve Netflix yapımı Kulüp (Matilda) gibi dizilerde başrol ve önemli roller üstlenmiştir.

Sinemada da Dedemin İnsanları filminde yer almıştır. Son yıllarda hem kamera önünde hem de yapımcılık tarafında (Ehlikeyf tiyatro oyunu gibi) aktif rol almaktadır. Özel hayatında gözlerden uzak bir yaşamı tercih eder

EMİR ERSOY KİMDİR?

Emir Ersoy, 14 Ekim 1977 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk piyanist, aranjör, yapımcı ve müzisyendir. “Kalipso Kralı” lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Metin Ersoy’un oğludur.

Küçük yaşlardan itibaren Latin müzik, caz, salsa ve pop tarzlarıyla iç içe büyümüş, babasının konserlerinde sahneye çıkarak profesyonel müzik hayatına adım atmıştır.

Müzik kariyerinde Latin caz ve salsa müziğinin Türkiye’deki önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Mojito adlı latin-jazz grubunu kurmuş, birçok ünlü sanatçıyla sahne almış, albüm aranjörlükleri ve prodüktörlükler yapmıştır.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türkiye’nin ilk senfonik salsa konserini veren isimlerden biridir. Albüm çalışmaları arasında Rockuba, Karnaval ve Cuban Portrait gibi projeler yer alır.

İlişkileri: Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, 2022 yılında Alaçatı’da düzenlenen sade bir törenle evlenmişlerdir. Evlilikleri bugüne kadar (2026) mutlu bir şekilde devam etmektedir.

Çift, zaman zaman birlikte etkinliklere katılmakta ve özel hayatlarını genellikle medyadan uzak tutmaktadır.