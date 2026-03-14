Başarılı oyunculuğunun yanı sıra son dönemde sahneye çıkmaya başlayan Gökçe Bahadır, şarkı söylerken kendisinden geçtiğini söyledi.

Milliyet'in haberine göre oyuncu, Melike Şahin’in oyunculuğun ve şarkıcılığın saygın bir meslek olmadığını, insanların saygı duymadığı söylemesine, şöyle yanıt verdi:

"Bu çok hassas bir konu. Mesleğime saygı duyuluyor mu, duyulmuyor mu? Ben öyle bir hisle yaşamıyorum. Kendi mesleğime çok saygı duyuyorum"

'YAPIM ŞİRKETİ KURDUK'

"O yüzden mesleğimi çok dikkat ederek ve hassas bir şekilde icra etmeye özen gösteriyorum" diye konuşan Bahadır, "Kendimi sahnede ve oyunculukta çok beğeniyorum ama şarkı söylerken kendimden geçiyorum" şeklinde konuştu.

Müzisyen Emir Ersoy ile evli olan oyuncu, "Bu aralar eşimle birlikte vakit geçiriyorum. Çok mutluyuz. Yapım şirketi kurduk. Şimdi o işlerle uğraşıyorum" dedi.