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Kaynak: DHA

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta kentinde düzensiz göçmenlerin geçişlerini engellemek amacıyla sınır hattında 500 metrelik yüzer bariyerin kurulumu tamamlandı. İspanyol basını, İspanya hükümetinin kararı çerçevesinde, Ceuta’nın Fas ile sınırındaki Tarajal Sınır Kapısı'nda, kurulumuna dün sabah başlanan 500 metre uzunluğundaki yüzer güvenlik bariyerinin tamamlandığını açıkladı.

DENİZE BARİYER KURDULAR!

Bariyer yardımıyla düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerinin önlenmesinin hedeflendiği kaydedilerek, bariyerin yüzey yüksekliğinin 30-70 santimetreyi bulduğu, su altında da bir metre derinlikte olduğu ifade edildi.

NELER OLMUŞTU?

Fas’ta bulunan Castillejos kasabasından çıkan yüzlerce göçmen, İspanya’nın Ceuta kentine yüzerek akın etti. Faslı ve Cezayirli oldukları belirtilen göçmenlere, Fas'a ve İspanya'ya ait devriye botlarıyla müdahalede bulunuldu. İspanya deniz güvenliği ve kurtarma servisi, denizden 300'den fazla kişiyi kurtardı.

EVLERİ YAĞMALAMIŞLARDI!

Göçmenler, kıyılardan sokaklara yayılarak evlerin kapı ve pencerelerini zorlamaya başlamış ve evlere girerek yağma yapmışlardı.



