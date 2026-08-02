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ABD'de dört gencin intiharı, teknoloji dünyasını sarsan bir hukuk mücadelesini beraberinde getirdi. Nefes'in haberine göre, çocuklarını kaybeden aileler, Meta, TikTok, Snapchat ve YouTube'un genç kullanıcıları bağımlılığa sürükleyen algoritmalar geliştirdiğini öne sürerek şirketler hakkında dava açtı.

Delaware Yüksek Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, sosyal medya platformlarının özellikle çocuklar ve gençler üzerinde bağımlılık oluşturduğu, ruh sağlığını olumsuz etkilediği ve şirketlerin bu riskleri uzun süredir bilmesine rağmen yeterli önlem almadığı iddia edildi. Dava; Teksas, Kuzey Carolina, Minnesota ve Tennessee'de yaşayan dört aile adına açıldı. Hayatını kaybeden gençlerin 13 ile 18 yaş arasında olduğu belirtildi.

AİLELER: DEPRESYON VE İNTİHAR DÜŞÜNCELERİNE SÜRÜKLENDİLER

Davayı yürüten Sosyal Medya Mağdurları Hukuk Merkezi'nin kurucusu avukat Matthew Bergman, sosyal medya platformlarının yalnızca ABD'de değil, dünya genelinde gençlerin sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturduğunu savundu.

Dava dosyasında, gençlerin yıllar süren sosyal medya kullanımının ardından bağımlılık, ağır uyku bozuklukları, depresyon, kaygı ve intihar düşünceleri yaşadığı öne sürüldü. Aileler, şirketlerin bu etkileri bildikleri halde kullanıcı güvenliği için gerekli adımları atmadığını iddia etti.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

YouTube'un sahibi Google ise yaptığı açıklamada genç kullanıcıların güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Şirket, ruh sağlığı uzmanları ve ebeveynlerle birlikte yaşa uygun güvenlik politikaları geliştirdiklerini, ailelere çeşitli denetim araçları sunduklarını ifade etti. Google ayrıca hayatını kaybeden gençlerin ailelerine başsağlığı dileyerek davadaki iddiaları inceleyeceklerini açıkladı.

Meta, TikTok ve Snapchat cephesinden ise haberin yayımlandığı ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİ ÇOK SAYIDA DAVAYLA KARŞI KARŞIYA

Söz konusu dava, teknoloji şirketlerine yönelik açılan tek dosya değil. Meta başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu, çocukların ruh sağlığına zarar verdiği ve bağımlılık yaratan özellikler geliştirdiği iddialarıyla farklı eyaletlerde çok sayıda davayla karşı karşıya bulunuyor.

Meta'nın açıkladığı finansal verilere göre şirketin yalnızca bu davalar nedeniyle ikinci çeyrekte yaptığı hukuki harcamalar 2,4 milyar dolara ulaştı. Bu giderlerin şirketin kârında yüzde 14'lük düşüşe yol açtığı belirtildi.