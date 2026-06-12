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Kaynak: DHA

X Grubu’nda mücadele eden Erkek Goalball Milli Takımı, grup maçlarını namağlup tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı ekip, tarihinde ilk kez bir Dünya Şampiyonası’nda grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Erkek Milli Takımı, grup aşamasında oynadığı 3 maçta 25 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. Takımda Burak Korkmaz 9, Yunus Emre Akyüz 8, Ebubekir Sıddık Kara 7 ve Emrullah Toprakçı 1 golle skora katkı sağladı.

Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek. Son Dünya Şampiyonası finalisti olan Çin ile oynanacak mücadele yarın TSİ 11.30’da başlayacak.

C Grubu’nda yer alan Kadın Goalball Milli Takımı ise grup aşamasını 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Kadın Milli Takım, grup maçlarında 22 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. Takımda Reyhan Yılmaz 12, Gülşah Aktürk 9 ve Sevtap Altunoluk 1 golle öne çıktı.

Kadın Goalball Milli Takımı, çeyrek finalde Brezilya ile karşılaşacak ve yarın TSİ 13.00’te yarı finale yükselme mücadelesi verecek.