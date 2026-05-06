Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner, UEFA Konferans Ligi’nde Shakhtar Donetsk ile oynayacakları yarı final rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Arda Turan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, genç çalıştırıcının Ukrayna ekibinde ortaya koyduğu performansı “muazzam” sözleriyle değerlendirdi.

'ARDA TURAN’A BÜYÜK KREDİ VERMEK GEREKİYOR'

Basın toplantısında Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’teki ilk sezon performansı ve gelecekte Premier Lig’de görev alma ihtimali sorulan Glasner, genç teknik adam için övgü dolu ifadeler kullandı.

Arda Turan’ın takıma net bir oyun anlayışı kazandırdığını söyleyen Glasner, “Bence harika bir iş çıkardığı kesin. Sahada sergiledikleri futbol ve sadece nasıl oynadıkları değil, bunu gösterme biçimleri net bir tarza sahip.” dedi.

Shaktar'ın sahadaki enerjisinden ve birlikteliğinden etkilendiğini belirten Avusturyalı teknik adam, “Beni asıl etkileyen şey, disiplinli savunmaları ve her maçta sergiledikleri o yüksek tempo.” ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, “Bir gol attıklarında veya galibiyet golü geldiğinde; o anı nasıl yaşadıklarını, nasıl kutladıklarını ve yedek kulübesindeki oyuncuların sahaya nasıl koştuğunu izlemek... Bu benim için her zaman teknik direktörün gruba harika bir ruh aşıladığının kanıtıdır.” şeklinde konuştu.

Arda Turan’ın kısa sürede önemli bir etki oluşturduğunu belirten Glasner, “Arda Turan’a büyük bir kredi vermek gerekiyor. Ligde 10 puan farkla lider durumdalar. Şu anda da yarı final oynuyorlar. Bu gerçekten muazzam bir iş.” dedi.

'ÇOK CESUR VE ORGANİZE OYNUYORLAR'

İlk maçı 3-1 kazanmalarına rağmen rövanş öncesi temkinli konuşan Glasner, Shakhtar Donetsk’in oyun kalitesine de dikkat çekti.

Rakiplerinin hücum gücünü öven deneyimli teknik adam, “Shaktar Donetsk, hücum mantalitesine sahip bir takım. Önde çok yetenekli ve hareketli oyuncuları var.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ukrayna temsilcisinin son maçlarını detaylı şekilde analiz ettiğini söyleyen Glasner, takımın teknik kapasitesini ve cesur oyun anlayışını beğendiğini dile getirdi.