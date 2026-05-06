UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü büyük organizasyonunda finale yükselen takımlar netleşecek.
Turnuvada, Arda Turan yönetimindeki Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, ilk karşılaşmada 3-1 mağlup olduğu İngiliz ekibi Crystal Palace’a deplasmanda konuk olacak. Mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.
Arda Turan, UEFA kulüp organizasyonlarında görev yaptığı takımı yarı finale taşıyan beşinci Türk teknik adam olarak kayıtlara geçti. Shakhtar Donetsk’in turu geçmesi halinde Turan, Fatih Terim’den sonra Avrupa kupalarında finale yükselen ikinci Türk teknik direktör olacak.
Organizasyonda Fransa temsilcisi Strasbourg ise ilk maçta 1-0 kaybettiği İspanya ekibi Rayo Vallecano’yu TSİ 22.00’de sahasında ağırlayacak.