Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) İsrail ile kurduğu ittifakı "iki saplantılı ideolojinin buluşması" olarak nitelendiren Bakan Ertuğruloğlu, Sabah gazetesine yaptığı açıklamalarda çarpıcı ifadeler kullandı. Ertuğruloğlu, "Nasıl ki Siyonist düşüncede vadedilmiş topraklar saplantısı varsa, Rumlarda da Megalo İdea rüyası var. Şimdi birbirini keşfetmiş kardeşler gibiler ama Rum tarafı bu ittifaktan yakın gelecekte çok pişman olacak" dedi.

F-16 VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ: BAYRAM ETTİK

Sabah'ın haberine göre, bölgede artan tansiyon üzerine Türkiye’nin geçtiğimiz ay KKTC’ye gönderdiği 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerine değinen Ertuğruloğlu, adadaki havayı "Anavatan bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını dünyaya bir kez daha gösterdi. Kıbrıs Türk halkı olarak bu adımla adeta bayram ettik. Rumlar, kendilerine sorulmadığı için şikayet ediyorlar; gerçeklerden bu kadar kopuk, başka bir dünyada yaşıyorlar." sözleriyle özetledi.

"TÜRKİYE'NİN CAYDIRICILIĞI BİR KALKAN"

Adadaki İngiliz üslerinin Batılı güçler tarafından çatışma bölgeleri için kullanılmasının adayı bir hedef haline getirdiğine dikkat çeken Bakan Ertuğruloğlu, KKTC’nin bu riskin dışında kalmasının tek sebebinin Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu belirtti. Ertuğruloğlu, "Türkiye'nin sağladığı caydırıcı güç, Rumların yeniden bir maceraya atılmasını ve Türklere karşı yeni bir vahşeti gündeme getirmesini engelliyor" ifadelerini kullandı.

EOKA TERÖRÜNE AVRUPA’DAN DESTEK TEPKİSİ

Güney Kıbrıs’ta hortlatılmaya çalışılan EOKA ruhuna ve Avrupa’nın bu konudaki tutumuna sert tepki gösteren Ertuğruloğlu, şu uyarıları yaptı:

"Avrupa Parlamentosu Başkanı geliyor, EOKA katillerine 'kahraman' diyor... Rum öğrenciler askeri üniformalarla EOKA andı içiyor. Bu zihniyet Güney’deki halkı da rahatsız etmeye başladı."

KIBRIS MESELESİ BİR STATÜ SORUNUDUR

Müzakere süreçlerindeki tıkanıklığa da değinen Bakan Ertuğruloğlu, sorunun temelinde "statü eşitsizliği" yattığını söyledi. Ortaklığı bozan Rum tarafının ödüllendirildiğini, Kıbrıs Türkünün ise haksız yere cezalandırıldığını belirten Ertuğruloğlu, "Eşitsizler arasında yapılan müzakerelerden eşit bir sonuç çıkması mümkün değildir" diyerek iki devletli çözüm ve egemen eşitlik vurgusunu yineledi.