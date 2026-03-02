Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde saldırı ihtimali üzerine boşaltılan Baf Havalimanı yeniden hizmet vermeye başladı. Öğle saatlerinde radarlarda şüpheli bir cismin tespit edilmesi üzerine havalimanı tahliye edilmiş, uçuşlar durdurulmuştu.

Uçuşlar Gecikmeli Yapıldı

Rum basınında yer alan haberlere göre, güvenlik önlemlerinin ardından personel havalimanına geri döndü ve seferler kademeli olarak yeniden başlatıldı. Tahliye süresince hem havalimanının hem de GKRY hava sahasının kapanması nedeniyle uçuşlarda gecikmeler yaşandı.

İngiliz Üslerinde Sirenler Çaldı

Saldırı ihtimali nedeniyle GKRY’de bulunan İngiliz egemen üslerinde de sirenler devreye girdi. Konstantinos Letymbiotis, İngiliz üssüne yönelik iki insansız hava aracı saldırısının engellendiğini açıkladı.

Bölgedeki gelişmeler, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyonların ardından artan gerilimle birlikte değerlendiriliyor. Orta Doğu’daki çatışmaların Doğu Akdeniz’e yansıyan etkileri yakından izleniyor.