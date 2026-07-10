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Kaynak: AA

Yunan basınındaki haberlere göre, Girit Adası’ndaki Kandiye iline bağlı İni bölgesindeki tarımsal alanda yangın çıktı. Çıkan yangın ormanlık alana da sıçradı.

Yangına karadan 45 itfaiye aracı ve havadan bir yangın söndürme helikopteriyle müdahale başlatıldı.

Yetkililer, bölgede rüzgarın şiddetinin 5 bofora kadar ulaşmasının söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'da haziran ve temmuzda çok sayıda orman yangını çıkmış, 30 Haziran'da Yunanistan'ın Selanik iline yakın Derveni bölgesinde çıkan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetmiş, kalp krizi geçiren bir kişi ise tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.