Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve yeni istihdam alanları yaratmak amacıyla hayata geçirilen ENHANCER PRO Girişimcilik Hibe Programı için resmi başvuru süreci başladı. Avrupa Birliği finansmanıyla desteklenen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülen programın toplam bütçesi 3 milyon avro olarak açıklandı.

"Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi" vizyonuyla hareket eden proje; yerel ekonomileri canlandırmayı, iş kurma süreçlerini kolaylaştırmayı ve özellikle kadınların iş gücündeki rolünü artırmayı hedefliyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR VE HANGİ İLLER KAPSAMDA?

Fırsat eşitliğini odak noktasına alan hibe programından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma statüsündeki bireyler de faydalanabilecek.

Program, Türkiye genelinde belirlenen 18 ili kapsıyor. İller sıralı şekilde şunlar;

Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa.

" KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE İSTİHDAM ÖNCELİĞİMİZ"

Projenin ekonomik kalkınmadaki rolüne dikkat çeken ICMPD Türkiye Temsilciliği Portföy Yöneticisi Pınar Yapanoğlu, 2020 yılından bu yana yürüttükleri ENHANCER çalışmalarının binlerce girişimciye, yüzlerce KOBİ ve kooperatife can suyu olduğunu belirtti. Yapanoğlu, yeni dönem hedeflerine "Geçmişteki başarılarımızı ENHANCER PRO ile bir adım daha ileri taşıyoruz. Türkiye'de istihdamı artırırken, özellikle kadınların iş gücüne katılımını teşvik eden girişimcilik modellerinin yaygınlaşmasına büyük önem veriyoruz." dedi.

18 İLDE 2 BİN GİRİŞİMCİYE ULAŞILDI

Programın duyurulmasının ardından, kapsama dahil olan 18 ilde yoğun bir bilgilendirme trafiği yaşandı. Hem yüz yüze düzenlenen toplantılar hem de çevrim içi webinarlar aracılığıyla yaklaşık 2 bin girişimciye doğrudan ulaşıldı. Bu etkinliklerde katılımcılara; başvuru şartları, değerlendirme kriterleri ve önceki dönemlerde elde edilen başarı hikayeleri detaylı bir şekilde aktarıldı.

Girişim hayallerini gerçeğe dönüştürmek veya mevcut işini büyütmek isteyenler için ENHANCER PRO Girişimcilik Hibe Programı başvuruları 19 Haziran tarihine kadar devam edecek.