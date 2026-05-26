Ünlü fenomen Tanju Akdoğan'ın dev şirketi resmen iflas etti

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ve gösterişli TIR filosuyla şov yapan ünlü fenomen Tanju Akdoğan ile anılan lojistik devinde yolun sonu göründü. Borç yapılandırması bekleyen şirkete mahkemeden, resmi iflas kararı geldi.

Sosyal medyada lüks aksesuarlı ve gösterişli TIR’larıyla milyonlarca takipçiye ulaşan fenomen şoför Tanju Akdoğan ile özdeşleşen lojistik devinin ömrü kısa oldu. Geçtiğimiz Şubat ayında borçlarını yapılandırabilmek adına konkordato ilan eden ve 3 aylık geçici mühlet alan T Akdoğan Trans Lojistik’in kurtuluş talebi mahkemeden döndü. Mahkeme, şirketin konkordato talebini reddederek resmi olarak iflasına karar verdi.

2022 yılının başında Neslihan Akdoğan’a ait 500 bin TL sermaye ile İstanbul Küçükçekmece’de bir apartman dairesinde kurulan T Akdoğan Trans Lojistik Dağıtım Taşımacılık Limited Şirketi, kısa sürede yakaladığı baş döndürücü büyüme hızıyla dikkat çekmişti.

Kurulmasından kısa bir süre sonra önce sermayesini 10 milyon TL’ye, hemen ardından ise 50 milyon TL’ye çıkaran şirket, kuruluş değerini yüzde 9 bin 900 artırarak sektörde agresif bir büyüme sergilemişti.

Ancak kağıt üzerindeki bu devasa sermaye artırımları ve sosyal medyadaki pırıltılı TIR filosu paylaşımları, arkada biriken finansal krizi gizlemeye yetmedi.

Şirketin kısa tarihinde dikkat çeken bir diğer unsur ise adeta bir kaçış hikayesini andıran hızlı adres değişiklikleri oldu. Küçükçekmece’deki bir apartman dairesinde başlayan yolculuk, Basın Ekspres Yolu kenarındaki TIR garajına, ardından Bağcılar Taşocağı Yolu’na ve Batışehir’deki lüks komplekse taşındı.

Finansal sıkıntıların iyice baş gösterdiği son düzlükte, 30 Mart 2026 tarihinde şirketin merkez adresi ani bir kararla İstanbul’dan Osmaniye’de bir apartman dairesine nakledildi.

Sosyal medyadaki popülaritesiyle şirketin adeta vitrin yüzü olan Ordulu Tanju Akdoğan, 2024 yılının başlarında 50 milyon lira sermayeli bu şirkete müdür olarak atanmıştı.

Ancak işlerin ters gitmeye başladığının ilk sinyali, Akdoğan’ın 6 Kasım 2025 tarihinde Neslihan Akdoğan’ın sahibi olduğu bu şirketteki müdürlük görevinden ani bir kararla ayrılmasıyla verilmişti.

Şirket, içine düştüğü darboğazdan çıkabilmek adına 10 Şubat 2026’da konkordato talebinde bulunmuş, Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi de şirkete 31 Mart 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet tanıyarak Eyüp Yüksel Mutlu, Muhammed Balta ve Canan Koçyiğit’i konkordato komiseri olarak atamıştı.

Süreç dahilinde alacaklıların itirazlarını ve şirketin mali tablolarını inceleyen mahkeme, T Akdoğan Trans Lojistik’in mali durumunun düzeltilemeyeceğine kanaat getirdi.

Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, 22 Mayıs 2026 tarihli son duruşmasında tarihi kararı verdi:

"Davacı T Akdoğan Trans Lojistik Dağıtım Taşımacılık Limited Şirketi (V.N. 8151040736) Konkordato Talebinin Reddine, geçici mühletin kaldırılmasına, 7101 Sayılı Kanun ile değişik İ.İ.K. 292/a-b ve c maddeleri gereğince şirketin İFLASINA karar verilmiştir."

