DKMP Genel Müdürlüğü, ülkenin doğal varlıklarını koruma altına alma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şu anda milli park, tabiat parkı ve sulak alan kategorilerinde 690 alanı koruma altında tutan kurum, son olarak iki yeni alanı koruma kapsamına aldı.

Giresun’un Bulancak ilçesinde bulunan 17,83 hektarlık alan, sahip olduğu doğal zenginlikler ve dinlenme potansiyeli nedeniyle “Yedimeşe Tabiat Parkı” adıyla tescil edildi. Tokat’ın Niksar ilçesinde yer alan ve “Tokat peri bacaları” olarak tanınan bölge ise “Dilimkayalar Tabiat Anıtı” ismiyle tabiat anıtı statüsüne kavuştu.

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, korunan alanların doğal ve kültürel değerleriyle birlikte muhafaza edilerek gelecek nesillere ulaştırılmasının esas hedef olduğunu vurguladı.

Çokçetin, yeni koruma alanlarının belirlenmesine devam edildiğini belirterek, Yedimeşe Tabiat Parkı’nın her tonuyla yeşilin hâkim olduğu bir coğrafyada yer aldığını, Dilimkayalar Tabiat Anıtı’nın ise peri bacalarını andıran eşsiz görünümüyle dikkat çektiğini ifade etti.

Her iki bölgenin de bulunduğu iller için büyük değer taşıdığını kaydeden Çokçetin, “Ulusal düzeyde öneme sahip bu müstesna alanların korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek gelecek kuşaklara milli miras bırakılması hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.