Ev alacaklar dikkat: Özel bankalarda faiz yarışı kızıştı, işte en avantajlı konut kredisi oranları…

BDDK'nın geçtiğimiz günlerde aldığı karar doğrultusunda 5 milyona kadar olan evlerin kredi kullanım oranı yüzde 80'e çekilmişti. Bu haberimizde 4 milyon liralık bir ev için cebinizden çıkacak parayı adım adım hesapladık.
Konut kredilerinde faiz oranları güncellendi. Bir banka faiz oranlarını yüzde 2.49'a çekti. Peki konut kredisinde evin maliyeti ne kadara geliyor? Geri ödemesi ve taksitleri nasıl? İşte 4 milyon liralık bir evin kredi masrafları...Derleyen: Aykut Metehan
4 milyon liralık bir ev için yüzde 20 oranında bir peşinat ödemeniz gerekecek. 4 milyon liranın 800 bin lirasını peşin öderken, 3 milyon 200 bin liraya kadar kredi kullanabileceksiniz.
Peki 4 milyon liralık bir konut satın almak için cebinizden aylık ne kadar para çıkacak? 3 milyon 200 bin lira konut kredisinin faiz oranları nedir, işte ayrıntılar.
Konut kredisi konusunda kredi faiz oranları yüzde 2,60-3,54 arasında değişirken bir banka faiz oranını 2,49'a çekti. Bu da arada yaklaşık 3 milyon 700 bin liralık bir fark yaratıyor. İşte bankaların 4 milyon liralık bir ev için verebileceği 3 milyon 200 bin liralık kredinin geri ödemesi...
ING: Yüzde 3,54 (120 ay vade)
Kredi tutarı: 3 milyon 200 bin lira
Aylık taksit tutarı: 115 bin 49 lira
Toplam geri ödeme: 13 milyon 839 bin lira
Ziraat Katılım: Yüzde 2,79 (120 ay vade)
Kredi tutarı: 3 milyon 200 bin lira
Aylık taksit tutarı: 92 bin 691 lira
Toplam geri ödeme: 11 milyon 147 bin lira
Garanti: Yüzde 2,70 (120 ay vade)
Kredi tutarı: 3 milyon 200 bin lira
Aylık taksit tutarı: 90 bin 82 lira
Toplam geri ödeme: 10 milyon 862 bin lira
İş Bankası: Yüzde 2,60 (120 ay vade)
Kredi tutarı: 3 milyon 200 bin lira
Aylık taksit tutarı: 87 bin 207 lira
Toplam geri ödeme: 10 milyon 516 bin lira
AKBANK: Yüzde 2,49 (120 ay vade)
Kredi tutarı: 3 milyon 200 bin lira
Aylık taksit tutarı: 84 bin 74 lira
Toplam geri ödeme: 10 milyon 141 bin lira