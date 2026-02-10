İslam Memiş'ten altın için kritik 2026 tahmini: Altın yatırımında strateji değişiyor

Türkiye’de fiziki altın fiyatlarının uluslararası piyasalara kıyasla daha pahalıya satıldığını söyleyen Memiş, bu farkın kimler tarafından belirlendiğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Piyasada küçük gramajlı altın ürünlerinde yaşanan arz sıkıntısına rağmen işçilik farkı ödenmesi durumunda altın bulunabildiğini söyleyen Memiş, bu durumla ilgili fırsatçılığa işaret etti.