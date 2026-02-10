İslam Memiş, ocak ayında altın fiyatlarında görülen sert yükselişlerin manipülasyon etkisi taşıdığını söyledi. Memiş bu süreçte ons altının 5 bin 600 dolara, gram altının ise 8 bin lirayı aşan seviyelere ulaştığını anımsatarak, altında kısa sürede yaşanan sert düşüşle birlikte fiyatların hızla geri çekildiğini belirtti.
İslam Memiş'ten altın için kritik 2026 tahmini: Altın yatırımında strateji değişiyor
Altın yatırımcıları piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Altın uzmanı İslam Memiş'in altın piyasasında yaşanan sert fiyat hareketlerini ve fiziki piyasadaki işçilik farklarını değerlendirdi. Memiş altıfiyat manipülasyonlarına ve fiziki altın satışında oluşan yüksek işçilik maliyetlerine karşı uyardı.Derleyen: Dilek Taşdemir
İslam Memiş Hürriyet'teki son köşe yazısında özellikle fiziki altın piyasasında işçilik maliyetlerinin olağan dışı seviyelere çıktığını belirtti. Memiş, Ocak ayında 1 kilogram külçe altına yaklaşık 14 bin dolarlık işçilik eklendiğini ifade ederek bu rakamın bugün 8-10 bin dolar seviyelerine gerilediğini vurguladı.
Türkiye’de fiziki altın fiyatlarının uluslararası piyasalara kıyasla daha pahalıya satıldığını söyleyen Memiş, bu farkın kimler tarafından belirlendiğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.
Piyasada küçük gramajlı altın ürünlerinde yaşanan arz sıkıntısına rağmen işçilik farkı ödenmesi durumunda altın bulunabildiğini söyleyen Memiş, bu durumla ilgili fırsatçılığa işaret etti.
İslam Memiş, altın yatırımcılarına fiziki altın yerine banka veya Darphane sertifikası gibi alternatif yatırım araçları kullanmalarını tavsiye etti.
Darphane’nin altın üretimini artırmaya çalıştığını belirten Memiş, rafinerilerin altın üretim kapasitesinin de sorgulanması gerektiğini vurguladı.
Memiş’e göre 2026 yılında altın piyasalarında sert fiyat dalgalanmaları yaşanacak. Altının ocak ayında hem dip hem zirve seviyeleri gördüğünü anımsatan Memiş, yıl boyunca altında benzer dalgalanmaların olacağı tahminin de bulundu.
İslam Memiş, yıl içinde ons altının ise 5 bin 880 ila 6 bin dolar seviyesine çıkacağını öngördü. Memiş bu süreçte özellikle kaldıraçlı ve kredili işlem yapan altın yatırımcıların ciddi risk altında olduğunu ifade etti.
İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak kısa vadeli al-sat işlemlerinin yatırımcıları zarara uğratabileceğini duyurdu ve uzun vadeli yatırım stratejisinin daha güvenli olacağını vurguladı.