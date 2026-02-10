İYİ Parti Sözcüsü, Parlamento İle İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Başkanlık Divanı Toplantısı bitiminde partisini genel merkez binasında gündeme dair basın toplantısı gerçekleştirdi.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in kıyafeti üzerinden hedef alınmasına değinen Kavuncu, “Geçtiğimiz hafta maalesef bizi de ilgilendiren bir mesele sebebiyle kamuoyu meşgul oldu. Cumhuriyetimizin büyük bir kazanımı olarak seçilmiş Mihalgazi Belediye Başkanı Hanımefendiye karşı kabul edemeyeceğimiz büyük bir terbiyesizlik yapıldı. Çok hızlı tepki gösterdik ve bu edepsizliği yapan kişi tartışmasız ve tereddütsüz derhal ihraç istemiyle disipline sevk edildi ve partiden atıldı” dedi.

PARTİ KURUCUSU OLDUĞU İDDİALARINA YALANLAMA

Şahsın parti kurucusu olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Kavuncu, “Pek çok partinin yüz binlerce, milyonlarca üyesi var. Bizim üye sayımız yaklaşık 500 bin. Bu kadar kalabalık yapılar söz konusu olunca, kurumsal kimlikle asla bağdaşmayacak ifadeler kullananalar nadiren de olsa çıkabiliyor. Kriminal suç işleyenlerle de karşılaştığımız olmadı değil” ifadelerini kullandı.

“YAPILAN TERBİYESİZLİĞE ÇOK HIZLI TEPKİ GÖSTERDİK”

Bu tür olaylarda önemli olanın kurumların aldıkları tavır ve gösterdikleri reaksiyon olduğunu vurgulayan Kavuncu, “Duruşumuz nettir. Bu hadisede de bu net duruşu gösterdik ve yapılan bu terbiyesizliğe çok hızlı tepki gösterdik. Ancak bunu yaparken, kendini bilmez bir şahıs üzerinden siyasi rant peşinde koşanlara da bazı hatırlatmalar yapmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

“BİZE AKIL VERMEYE KALKANLAR KEŞKE İKİ CÜMLE KURABİLSEYDİ”

“Burada incitici, onur kırıcı, küçük düşürücü ve ağza alınmayacak birçok cümlenin sahibi ve sahiplerini saymaya kalksam saatler sürer” diyen Kavuncu, “Kur’an-ı Kerim ayetleriyle bakara makara diyerek dalga geçenler mi dersiniz, başörtüsüz kadını perdesiz eve benzetenlerden mi bahsedeyim, yoksa millete çıkıp, ‘bunlar çürük, bunlar sürtük’ diyenlerden mi bahsedelim. ‘Kadın erkek eşitliği tamamen yalan. Namazını kıldırt, hanımına başını örttür. Sokaklar kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor’ diyenlerden mi bahsedelim -ki bunu söyleyen Diyanet’te resmi bir imam. Mustafa Kemal’in annesini Zübeyde Hanım’a hakaretler edildi bu ülkede. Bizim bu kadar hızlı reaksiyon verdiğimiz bir olayda bize akıl vermeye kalkanlar keşke o zaman çıkıp da iki kelam laf edebilseydi.

Daha nicelerine tek bir söz söylemeyip, yaptırım uygulamayanlar bize bu konuda en son söyleyecek kişilerdir” dedi.

“KELİMENİN EN HAFİF TABİRİYLE SAMİMİYETSİZLİK”

Kavuncu, “Bu tavırlarının sebebi çok net. O kadar çok travmaları var ki. O kadar çok sessiz kaldılar ki. O nedenle içlerindeki o derin utancı ve kompleksi, bu tür konularda siyasi ranta dönüştürmeye çalışıyorlar. Duygularını ancak bu şekilde bastırabiliyorlar. Şimdi bunların hiçbiri söylenmemiş gibi, bir şahsın son derece terbiyesiz ve seviyesiz bir sosyal medya paylaşımı üzerinden rant devşirmeye çalışmak da kelimenin en hafif tabiriyle samimiyetsizliktir” değerlendirmesini yaptı.

DERVİŞOĞLU, BAŞKAN GÜNEŞ’İ ZİYARET EDECEK

İYİ Parti çatısı altında; cinsiyet, kimlik veya mensubiyetler üzerinden aşağılama, tahkir ve küçük düşürücü söz söyleyen hiç kimsenin barınamayacağını vurgulayan Kavuncu, “Anında gereği yapılır ve yapılmıştır” dedi.

Kavuncu, söz konusu şahısla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için talimat veren Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş’i aradığını ve üzüntülerini ifade ettiğini söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü, Genel Başkan Dervişoğlu’nun Perşembe günü Başkan Güneş’i ziyaret edeceğini ekledi.