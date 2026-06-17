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Hollanda'da geçtiğimiz sezonu şampiyon PSV Eindhoven'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Feyenoord, Robin van Persie ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'un getirildiğini açıkladı.

Giovanni van Bronckhorst, welcome home. pic.twitter.com/bgK7IJyLSL — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 17, 2026

FEYENOORD'DAN 'EVİNE HOŞ GELDİN' PAYLAŞIMI

Feyenoord, van Bronckhorst'u kulübün resmi hesabından yapılan 'Evine hoş geldin.' paylaşımıyla duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN SONRA ARNE SLOT'UN YARDIMCILIĞINI YAPTI

2024-2025 sezonunda 5 aylık kısa bir süreliğine Beşiktaş'ı da çalıştıran 51 yaşındaki deneyimli teknik adam son olarak Liverpool'da Arne Slot'un teknik ekibinde yardımcı antrenörlük yapmıştı.

7 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden biri olan Giovanni van Bronckhorst 7 yıl sonra eski kulübü Feyenoord'a geri döndü.