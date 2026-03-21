Dünya genelinde Orta Doğu’daki gerilim ve Brent petrolün varil fiyatının 110 doları aşması, akaryakıt fiyatlarını ciddi şekilde etkiledi. ÖTV kotasının dolmasıyla birlikte, dün motorine yapılan 5,18 TL’lik zam tek seferde pompaya yansıyan en yüksek artış olarak tarihe geçti.

Salı günü yapılması beklenen 6 TL'lik zamla birlikte motorin fiyatı Doğu illerinde 80 TL’ye ulaşacak, benzin ile fark ise 15 TL’ye çıkacak. Bu rakam bu zamana kadarki en yüksek zam olacak.

GIDA FİYATLARINA ETKİSİ

Motorin, taşımacılık ve lojistik sektörlerinde temel bir maliyet kalemi olduğundan, fiyat artışının gıda sektörüne doğrudan yansıması bekleniyor.

Nakliye maliyetlerinin yükselmesiyle özellikle meyve, sebze ve temel gıda ürünlerinde fiyatların artması kaçınılmaz görünüyor.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde enflasyonist baskının artabileceğine dikkat çekiyor.

TÜKETİCİ VE PİYASA BEKLENTİSİ

Artan maliyetler ve yüksek akaryakıt fiyatları, üretici ve tüketici üzerinde baskı oluşturacak.

Uzmanlar, enerji ve ulaşım maliyetlerindeki bu artışın gıda fiyatlarına kısa süre içinde yansıyacağını, özellikle taşımacılığa dayalı ürünlerde fiyat artışlarının önlenemeyeceğini belirtiyor.