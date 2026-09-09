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Gezi Parkı davası tutuklusu Tayfun Kahraman ve eşi Meriç Demir'in boşanma kararı aldığı açıklandı. İkilinin avukatları, sürece ilişkin basın yasağı ve gizli celse talepli dava açılmasına rağmen mahremiyetin korunmasının mümkün olmadığını söyler, açıklama yapmak zorunda kalındığını kaydetti.

İDDİA DOĞRULANDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman ile eşi Meriç Demir, kamuoyuna yansıyan boşanacakları yönündeki iddiayı doğruladı.

İkilinin avukatları tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müvekkilimiz Meriç DEMİR ve eşi Tayfun KAHRAMAN mutabık olarak evlilik birliklerini sonlandırmaya karar vermişlerdir. Her ne kadar basın yasağı ve gizli celse talepli bir dava ikame etmiş olsak da maalesef mahremiyeti korumamız mümkün olmamıştır.

Bu nedenle bu açıklamayı yapmak zorunluluğu hasıl olmuştur. Değerli basın mensupları başta olmak üzere herkesten sürece saygı ile yaklaşılmasını, müvekkilimiz Meriç DEMİR adına rica ediyoruz."