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AK Parti ve MHP ile birlikte Cumhur İttifakı çatısı altında TBMM'de yer alan HÜDA PAR, karma eğitimin kaldırılmasına yönelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Zekeriya Yapıcıoğlu, Serkan Ramanlı, Faruk Dinç ve Şahzade Demir imzasını taşıyan teklif, Milli Eğitim, Kültür ve Gençlik Komisyonu'na sevk edildi.

TEKLİFTE KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN AYRI SINIFLAR ÖNERİLDİ

Kanun teklifinde, "okullarda eğitimin türüne, imkân ve ihtiyaçlara göre yalnızca kız ya da yalnızca erkek öğrencilere ayrılan sınıflar oluşturulabilmesi" talep edildi.

Teklifin yasalaşması halinde, karma eğitim uygulamasına ilişkin mevcut düzenlemede değişiklik yapılmasının önü açılabilecek.

"KARMA EĞİTİM EĞİTİM HAKKINI İHLAL EDİYOR" İDDİASI

Teklifin gerekçesinde, Türkiye'de ilkokullarda 1924, ortaöğretimde ise 1927 yılında uygulanmaya başlanan karma eğitimin zaman içinde zorunlu hale geldiği belirtilerek şu değerlendirmelere yer verildi:

Karma olmayan eğitim talebinde bulunan kesimlerin eğitim hakkının ihlal edildiği öne sürülen gerekçede, özellikle 28 Şubat sürecinde uygulamanın zorunlu hale getirilmeye çalışıldığı ve bunun toplumsal sorunlara yol açtığı savunuldu.

Ayrıca son yıllarda karma eğitimin bilimsel ve pedagojik temeline ilişkin eleştirilerin arttığı, uygulamanın kadın-erkek eşitliğine beklenen katkıyı sağlamadığı iddia edildi.

"VELİLERE TERCİH HAKKI TANINMALI"

Kanun teklifinin gerekçesinde, kadın ve erkeklerin farklı yaratılış özelliklerine sahip olduğu belirtilerek bu durumun öğrenme süreçlerini de etkilediği öne sürüldü.

Bu nedenle velilere çocuklarını karma eğitim veren ya da yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilerin eğitim gördüğü okullara gönderme konusunda tercih hakkı tanınması gerektiği söyledi.

Gerekçede ayrıca Avrupa'nın bazı ülkeleri ile Japonya, ABD ve Avustralya'da tek cinsiyete dayalı eğitim modellerine ilginin arttığı yönünde değerlendirmeler de yer aldı.

TEKLİF KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK

Meclis Başkanlığı tarafından Milli Eğitim, Kültür ve Gençlik Komisyonu'na sevk edilen teklif, burada yapılacak değerlendirmenin ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelebilecek.

Komisyondan geçmesi ve Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde karma eğitim uygulamasına ilişkin yeni bir düzenleme hayata geçirilebilecek.

YUSUF TEKİN'İN AÇIKLAMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de daha önce yaptığı açıklamalarda, bazı ailelerin çocuklarını karma eğitim nedeniyle okula göndermek istemediğini iddia ederek, ihtiyaç duyulması halinde kız öğrenciler için ayrı okullar açılabileceğini söylemişti.

Tekin, bu uygulamanın amacının kız çocuklarının okullaşma oranını artırmak olduğunu öne sürmüştü.

HÜDA PAR'ın karma eğitime ilişkin kanun teklifi önümüzdeki süreçte Milli Eğitim, Kültür ve Gençlik Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyon sürecinin ardından teklifin TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelip gelmeyeceği belli olacak.

HÜDA PAR'IN DAHA ÖNCE TARTIŞMA YARATAN ÖNERİLERİ

Karma eğitim teklifi, HÜDA PAR'ın daha önce kamuoyunda geniş yankı uyandıran bazı açıklama ve önerilerini de yeniden gündeme taşıdı.

6284 SAYILI KANUN'UN KALDIRILMASI ÇAĞRISI

HÜDA PAR, farklı dönemlerde Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Kanun'un kaldırılması veya yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu. Parti yöneticileri, mevcut düzenlemenin aile yapısını olumsuz etkilediğini ileri sürerken, bu açıklamalar kadın örgütleri ve muhalefet partilerinin tepkisini çekti.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

HÜDA PAR, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi'ni uzun süredir eleştiren siyasi partiler arasında yer aldı. Parti temsilcileri, sözleşmenin aile yapısına zarar verdiğini savunurken, bu görüş kamuoyunda yoğun tartışmalara neden oldu.

ANAYASA'NIN İLK DÖRT MADDESİ TARTIŞMASI

Parti yöneticilerinin geçmişte Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili değişiklik yapılabileceğine yönelik açıklamaları da siyaset gündeminde geniş yer buldu. Bu açıklamalar, birçok siyasi parti tarafından sert şekilde eleştirildi.

ZORUNLU DİN EĞİTİMİ VE EĞİTİM SİSTEMİ

HÜDA PAR, eğitim sistemine ilişkin açıklamalarında müfredatın dini ve manevi değerlere göre yeniden şekillendirilmesi gerektiğini söylerken, zorunlu eğitim ve eğitim politikalarına ilişkin farklı öneriler de kamuoyunda tartışma yarattı.

KÜRT MESELESİ VE ANAYASAL DÜZENLEMELER

Parti, Kürt meselesine ilişkin yeni anayasal düzenlemeler yapılması, yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması ve ana dil konusunda daha geniş haklar tanınması yönünde çeşitli önerilerde bulundu. Bu açıklamalar da siyasi tartışmaların konusu oldu.