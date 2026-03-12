Kütüphanemde bir kitap ararken, 19 Ocak 2004’te yitirdiğimiz değerli dostum İlhan Geçer’in Eylül 1973’te adıma imzalayıp gönderdiği “Bir Bulut Geçti” adlı şiir kitabına rastladım kitapların arasında.

Bu güne kadar İlhan Geçer için ayrıntılı bir yazı yazamayışımın hüznünü yaşadım kitabı elime alınca. “Büyüyen Eller”, “Belki, “Yeşil Çağ” adlı eserleriyle çeşitli dergilerde yayımladığı şiirleri ve bazı vesilelerle mektup içinde gönderdiği çoğu şiirlerinden tanırdım romantik ve realist bir edebî kişiliği olan İlhan Geçer’in asıl sanatını.

Yüz yüze Kasım 1970’te Ankara’da tanışmıştık. Şiirden ve edebiyattan uzun uzun sohbet etmiştik. Sohbet sırasında İstanbul Pera Palas’ta 1936’da Atatürk’le nasıl tanıştığını anlatmıştı bana. Öyle güzel anlatmıştı ki, yazarları arasında yer aldığım merhum dostlarım Murat Polatoğlu ve A. Duran Ayyıldız’ın yayınladıkları Tokat Sanat Dergisi için yazabilir misiniz dediğimde hiç erinmeden oturup “Atatürk’ten Bir Anı” başlığı ile bir yazı kaleme almış ve bana vermişti. Ben de bu yazıyı Tokat’a götürüp Atatürk Sayısı olarak düzenlenen Yıl:1, Sayı:4, Kasım 1970’te Sanat Aylık Dergi’de yayımlatmıştım. Yazıda: “Henüz bir lise öğrencisi olduğum 1936 yılında, mutlu bir rastlantı, bana ulu Atatürk’le aynı salonda, aynı masada bir iki saat beraber bulunmak olanağı sağlamıştır.

Yüksek Ticaretlilerin Perapalas salonundaki çayına gitmiştim. Salona Atatürk ve yanındakiler geldiler. O güçlü bir asker olduğu kadar bilgili, zarif bir devlet ve salon adamı idi de... Merkez Bankası memurlarından merhum Cavidan Hanım titreyerek Ata’nın yanına gidip elini öptü ve dansa kalktılar. Her şeyin en iyisini bilen ve yapan Atatürk’ün dansı da şahane idi.

Atatürk salondaki bütün gençleri masasına çağırdı. Yenildi, içildi, sohbet edildi. Söz şiire ve edebiyata intikal etti. Atatürk: Gençler, ‘Ferda’yı okuyabilecek var mı içinizde’ diye sordu. Büyük öğretmenin karşısında okumaya kimse cesaret edemiyordu. Kendileri çok nefis bir şekilde Fikret’in Ferda’sını okudular. Sonra Tevfik Fikret’i öven, Mehmet Akif’e sitem eden bir konuşmasını dinledik. Şunları söylemişti büyük önder: Ben Mehmet Akif’e on bin lira vereyim. Kuranı Türkçeye tercüme et onu Türk çocuklarına kendi dilleriyle okutayım dedim. O, şapka giymemek için Mısır’a kaçtı ve bu hayırlı ve yararlı işi yapmadı.

İşte ben onun yüceliğini, sıcaklığını ilk kez bu toplantıda yakından gördüm ve duydum.”

Edebiyat ortamına 1934’te Vakit gazetesinde çıkan “Kahverengi Gözlerin” başlıklı şiirle adım atan İlhan Geçer’in, edebî kişiliğini bulduğu Hisar’da yayımlanan ilk şiiri “Tahayyül”, son şiiri ise “Masal Gibi” başlığını taşır.

Merhum dostum İlhan Geçer’in uzun ama velüt bir çalışma sonucu yayımladığı “Bir Bulut Geçti”'de öte­ki yapıtlarından seçme şiirlerine eklediği yeni şiirleri tam olmalı idi. Kendi şi­irlerini kendisi cılız mı buldu da almadı yeni yapıtına yoksa diye düşündüm. Oysa:

«Saatler hep acı zamanı vurdu»

(Acı zaman)

«Kaskatı kurallar değişmez kader

Ters yönlerde savurdu harmanımızı»

(Ulaşılmaz)

«Köpük köpük dalga ol imbatlarla gel

Gel özlemi unuttur artık şarkılarıma»

(Çağrı)

“Senden sonra yolumda kara çukurlar

Baş koyduğum yastık bir taş yığını

(Yalnızlık hüzünleri)

biçiminde dizelerle yüklü çok güzel şiirleri vardı.

Kişi şair olmayı görsün bir kez, sevinin bin çeşidini dillendirir, hele yıllarını şiire vermiş İlhan Geçer gibi kırk yıl şiiri kendine iş edinmiş bir kişi olursa sevinin felsefesini yapar. Bu yüce duyguya dizelerde geçmeyen bir bulut gibi çöreklendirip bıra­kır sanırım.

"Buselik bir gecedir sizden

Aşkın kapısını çalan şarkılar”

(Şehnaz Beste)

“Unut beni diyordun ayrılırken

Unutmak kolay deyil”

(Belki)

biçimindeki süzülmüş, berrak dizeler üstünde göz gezdirmek İlhan Geçer’in akıcı ve yapmacıksız şiirlerini bir solukta okutuyor bizlere.

Bence soylu sanatçılar hangi camdan ba­karsa baksın, kisioğlunun değişmeyen yönle­rini ortak yanlarını görürler. Bu yanlar tem dediğimiz çeşitli duygulardır. Bunlarde sevi olur, yalnızlık olur, özlem olur, yurt duygusu olur, çoğu zaman.

Yılların sanatçısı İlhan Geçer'de bu duy­gulardan yalnızlık, özlem, hüzün ve gençlik günlerinin coşkun yaşayışını anımsayış çok belirgindir. Örneğin; “Bir Gamlı Hazan" şarkısına uygulanan Hazan Şarkısı adlı şiirdeki:

“Kıs lambaları ışık azalsın

Ümit yelkenlisi enginde kalsın

Buruk yaşantımda sen bir masalsın

Dönülmez bu kırık tekerlekle dönemeç”

sözleri hüznü en iyi anlatan, yine:

“Bir bulut geçti gözlerimizden

Dekoru değişti oyunumuzun

Ne verdi neler aldı bilmedik bizden

Baktık ki gelmişiz sonuna yolumuzun”

(Bir Bulut Geçti)

en iyi duyuran dizelerden;

“Deniz fenerleri çaksa bir yeşil bir kırmızı

Her ağacın arkasından ve her köşeden

Sen çıksan karşıma”

diyen “Dönsen şafaklarla” şiiri ile özlemlerini bitinlemekte; “Bir sen Güzelsin”, “Bir ömür boyu”, “Sene”, “Eski günler”, “Kuşların kanadı Kara”, “Eski gözlerle” ve:

“Roma sokaklarında bir daha duyacağım garipliğimi

Bir yalnız ağaç, bir ufak yıldız bir ezik şarkı

Bana hep şeni hatırlatacak”

dediği “Ren kıyılarından” şiiri ile gençlik günlerini anımsamakta anılarını sözünü etti­ğimiz şiirlerin dizilerine yüklemekte «Mavi ikindiler» şiirinde:

«Durmadan ayrılığı ve hüznü yağar"

deyip hüznünü belirtmektedir. Yalnızlığı, «Küçük istasyonlar" şiirinde:

«Gurbet acı acı çalan kampana

Kavruk ağaç, kara vagon gökte yıldız yalnızdır»

diye anlamakta ama kendi yalnızlığından söz etmemektedir.

Hep sevi şairi, anılarının şairi sanılmamalıdır İlhan Geçer. Bir noktada gerçekçidir de O. Bir bölümünde;

«Garip yolcular titrer öksürür

Telgraf tellerinde kuşlar misali"

dediği «Küçük istasyonlar" şiiri ve «OnIar", “Samatya'da Güz Akşamı” «Bir Türkü» «Bıçak Sırtı» ile «Zor» adlı şiirleri gerçekleri, çağ gerçeğini, kişi gerçeğini anlatan dizelerle karşımıza çıkmakladır ‘Bir Bulut Geçti’de.

Çoğu dörtlüklerden ve kümelerden olu­şan şiirlerle yüklü “Bir Bulut Geçti” gerçek şiiri, gerçek şiirin anlatılmaz tadını bize bırakıp geçen bir bulut oldu üstümüz­den.

Adı sevi şairine çıkmış kişiler vardır; tutarsız bazı dergi ve gazetelerde şiirler yayınlayan. Sevi denen o yüce duyguyu bayağılaştırıp sansür konmamış filimlere çevi­ren o şiirleri okuyunca gerçek sevi şiirlerinin az yazıldığı bu dönemde İlhan Geçer'in yıllar önce yayınlanmış "Melenkolisini" bir kez daha okumak geçti içimden. Ve unutmamışım, gecenin sessizliğinde gençliğimizin unutulmaz şiirlerinden Melenkoli’yi sizlerle de paylaşayım. DOSTLARA SELAM OLSUN.

MELÂNKOLİ

O şehirde gene şarkılar söyleniyordur

Karşılık görmemiş sevgiler üstüne

Işıkları sönmüş odamda

Yarım kalmış şarkımı duyuyor musun

Beni sorarsan gene yapayalnızım

Sen sıcak döşeğinde rahat uyuyor musun

Boş kalan yastığımı başkası mı doldurmuş

Ellerini okşayan o yabancı kim

Öyle uzak bakma yüzüme

Seni artık yolundan döndürecek değilim

Ne o gözlerin dolmuş yoksa ağlıyor musun

Kırk yılda bir olsun beni anıyor musun

Özlediğin hayatı buldun mu bilmem

Gözlerinde hâlâ hüzün var gibi

Gene yüzün gülmüyor anlat nedendir

Gene aşksız gene bomboş mu için

Niye ellerin soğuk yoksa üşüyor musun

Mutluluğun peşinde hâlâ koşuyor musun

Kar mı yağdı güvendiğin dağlara

Seni de bir türlü umdurmadı mı kader

Üzme kendini her şeye rağmen

Dünya yaşanmaya değer

Bu yerler bu âlem her şeyden yoksun

Sana sesleniyorum duyuyor musun

İlhan GEÇER