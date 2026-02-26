Yavrularının büyüdüğünü

göremeyen canlı Ahtapot

Ahtapotlar, denizlerin gizemli sakinleri arasında önemli bir yere sahiptir. Ahtapot, sekiz kollu ve yumuşak gövdeli bir deniz canlısıdır. Başlangıçta kafadan bacaklılar olarak bilinen bu canlılar, omurgasızlar sınıfında yer alır. Oldukça zeki ve ilginç canlılar olan ahtapotlar, denizlerin en gizemli canlılarından biridir.

Ahtapot sırt-karın ekseni boyunca simetriktir; kafası ve ayakları uzun gövdesinin bir tarafındadır ve hayvanın önünü oluştururlar. Ağzı ve beyni de kafasındadır. Bacaklar bir dizi esnek ve kavrama yeteneğine sahip organlara evrimleşmiştir. Kol olarak bilinen bacaklar ağzı çevreler ve birbirleriyle perde gibi bir yapıyla bağlıdırlar. Kollar bulundukları yere ve konum sıralarına göre adlandırılıp dört çift olarak değerlendirilirler. İki arka kol genellikle deniz tabanında yürümek için kullanılırken diğer altı kol yiyecek aramak için kullanılır; bu yüzden bazı biyologlar ahtapotları altı "kollu" ve iki "bacaklı" olarak tanımlamaktadır.

Bombeli ve içi boşluklu manto kafanın arkasına kaynaşmıştır bu nedenle kambur olarak bilinir; yaşamsal organların çoğu mantonun içindedir. Manto boşluğu kaslı cidarlara sahiptir ve solungaçları barındırır; dışarıya bir kanal ya da sifon ile bağlıdır. Ahtapotun kollarının altında yer alan ağzında keskin ve sert bir gaga bulunur. Bu ilginç deniz canlısı, çok sayıda benzersiz özelliğiyle bilinir. Ahtapotların genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Ahtapotların üç kalbi bulunmaktadır. Bu üç kalbinden ikisi kanı solungaçlarının ötesine taşırken birisi ise organlarına kan dolaşımını sağlar. Bu tuhaf canlıların kalpleri yüzerken yavaşlar hatta durur. Bu da onların yüzmek yerine emekleyerek hareket etme eğilimlerini göstermektedir.

Çok Kollu Yapıları: Ahtapotlar genellikle sekiz koluyla bilinirler. Bu kollar, kendilerine özgü vantuzlarla kaplıdır ve avlarını yakalamak, tutmak ve taşımak için kullanılır. Yenebilecek her şeyi yedikten sonra midesinde ayıklayıp işine yaramayan kabukları ve yengeç derilerini, kabuklu balıkları ve kılçıkları dışarı atar.

Sifon Sistemi: Ahtapotlar, hareket etmek için suyu sifon benzeri bir yapı aracılığıyla püskürtürler. Bu, onlara hızlı ve etkili bir şekilde ilerleme yeteneği sağlar.

Akıllı Yaratıklar: Ahtapotlar, zekâlarıyla bilinirler. Basit problem çözme yetenekleri, avlarını yakalamak için taktiksel beceriler ve hatta kendi renklerini değiştirme yetenekleri, onları hayvanlar aleminde dikkate değer kılar. Ahtapot mürekkebi yalnızca gizlenmek amacını değil, aynı zamanda saldırı amacı da taşır. Ahtapot kendisine saldıran bir yırtıcının gözlerine mürekkebini püskürttüğünde onun gözlerine zarar vererek görüşünü engeller. Aynı zamanda canlıların tat koku duyularını da bozar.

Birçoğumuz ahtapotları balıklarla karıştırabiliriz, ancak aslında ahtapot balık değildir. Balıklar omurgalı canlılar sınıfında yer alırken, ahtapotlar omurgasızlar sınıfında yer almaktadır. Bu nedenle balıkların sahip olduğu birçok özellik ahtapotlarda bulunmaz. Örneğin, balıklar solungaçlarıyla nefes alırken ahtapotlar solungaçlarıyla değil, sifonlarıyla nefes alırlar. Bu konu kapsamında bazı önemli noktalar şu şekilde listelenebilir:

Omurgasız Canlılardır: Ahtapotlar, omurgasız bir deniz canlısıdır. Oysa balıklar, omurgalılardır ve farklı biyolojik özelliklere sahiptir.

Ahtapotun anneliği hiçbir canlının anneliğine benzemez. Ahtapotlar aralarında mercan resiflerinin, pelajik bölgenin ve deniz yatağının da bulunduğu okyanusun farklı katmanlarında yaşarlar. Türlerin çoğu hızlı büyür, erginliğe erken girer ve kısa yaşamlıdır.

Çiftleşme sırasında erkek özel olarak adaptasyon geçirmiş bir kolu yardımıyla dişinin manto boşluğuna bir demet sperm gönderir. Çiftleşmeden sonra hücre yaşlanması geçiren erkek ahtapot ölür.

Yaşamı boyunca yalnız bir kez çiftleşen dişi ahtapot çiftleşmeden sonra bir oyuk bularak oraya yerleşir. Yumurtlamaya başlar ve yumurtlama işlemi bittikten sonra kuluçkaya yatar.

Yumurtalarını yuvanın tavanına çengelle asar gibi dizer. Yumurtalara devamlı su pompalayarak onların temiz kalmalarını sağlar. Her ne pahasına olursa olsun yuvasını terk etmez. Yavrular yumurtadan çıkmadan açlığa dayanamazsa birkaç kolunu yer ve bu şekilde tüm yavrular yumurtadan çıkıncaya kadar hayatta kalır ve yumurtaları korur...

Uzun süren kuluçka dönemi onu aç ve bitkin bırakır, tüm yavrular yumurtadan çıkınca o da yuvasında can verir.

Hayata yeni başlayan yavrular için anne ahtapotun cansız vücudu yaşama tutunmaları için iyi bir besin kaynağı olur.

Bu yüzdendir ki hiçbir dişi ahtapot yavrularının büyüdüğünü göremez...

Akrepte annelik içgüdüsü

İdeal koşullar altında 20 yıl yaşayabilen akreplerin ancak ortalama yaşam süreleri altı ila sekiz yıl arasında değişmektedir. Geceleri aktif olan akrepler, yırtıcı ve yağmacı tabiatlı olmakla birlikte, avlanmada ve yemek konusunda titiz olmayan hayvanlardır. Havadan ve yerden gelen titreşimlerle algıladıkları avlarını, peşine düşmek yerine, sabırlı bir şekilde pusuda bekleyerek avlarlar

Mavi renk akrepler için ateşi temsil ettiğinden mavi rengi gördükleri her yerden uzaklaşan akrepler için Bodrum halkı kapı ve pencerelerini maviye boyarlar.

Doğum yaptıktan sonra, dişi akrep yavrularını sırtına alır. Ve bu yavrular, en ufak bir tereddüt bile göstermeden onun etini yemeye başlar. Dişi akrep, ne kadar güçlü olursa olsun, karşı koymaz, çırpınmaz. Sessizce katlanır, kendi bedenini bir fedakarlık olarak sunar.

Yavaş yavaş gücü tükenir. Artık ilerleyemez hale gelir, fakat yavruları artık kendi başlarına yürüyebilecek güce ulaşmışlardır. Ve yürüyebildikleri an, dişi akrep son nefesini verir; kendinden geriye ne varsa, hepsini onlara vermiştir. Böylece kendi hayatı, çocuklarının hayatında eriyip yok olur.

Eşek arılarının gizemi

Arıcıların Belalısı... Eşek arısı kendi yavrularını hiç görmez fakat yaşamının amacı onların Dünya'ya gelişine ve Dünya'ya geldikten sonra büyüyüp gelişmesine zemin hazırlamaktır.

Ana arının döllendikten sonra fazla vakti kalmaz, toprakta kazdığı çukura, bir duvar çatlağına, ya da ağaç kovuğuna yumurtalarını bırakır.

Yavrularını bir larva içinde burada yumurtladıktan sonra larvalarını oracıkta bırakarak avlanmaya çıkar. Avlayacağı av kendisi için değildir artık. Larvadan çıkacak yavruları için avladığı avı öyle bir yerinden sokar ve öyle bir miktar zehir akıtır ki; Av o anda ölmez. Fakat hareket de edemez.

Avın vücudundaki canlılık olayları devam eder, Yani Yavrulara yem olacak avladığı bu hayvanı ölüp çürümemesi için bir çeşit bitkisel hayata sokar.

Avladığı avı larvasının yanına getirir, bırakır ve üstünü örter. Kendi ömrü yavrularının larvadan çıkmasını görmeye yetmez, uçar ve bir yerlerde ölür.

Avlayıp larvasının yanına koyduğu av ise felç olmuştur, oradan kaçamaz. Yavrular larvadan çıkmaya yakın av da ölür. Ama bu iki olayın zamanlaması birbirine o kadar yakındır ki sanki aynı anda cereyan etmiş gibidir. Larvadan yavrular çıkmış, avlanan av ise sanki yeni avlanmış gibi tazeliğinden bir şey kaybetmemiştir.

Yavrular annelerinin kendileri için taze konserve gibi hazırladığı avı yiyerek büyür ve gelişirler.

Eğer ana arı ava zehrini fazla verse idi, av yavrunun larvadan çıkmasından önce ölüp çürüyecek, çürüyen yem de bir işe yaramayacaktı.

Zehrini az verse av felç olmayacak, kendine gelip oradan uzaklaşacak, yavrular da yiyecek bulamayacak ve açlıktan ölecekti. Arı da neslini devam ettiremeyecek ve bir süre sonra nesli tükenecekti.

Jeolojik kazılarda milyonlarca yıl önce yaşamış eşek arısı fosillerine rastlanması eşek arılarının bu işi milyonlarca yıl aynı şekilde devam ettirdiklerini göstermektedir.

Bu da bütün hayvanlara bahşedilen ilahi programlar dahilinde eşek arılarının gizemidir.