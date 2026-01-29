Pek çok halk kültürü ürününde motif olarak kullanılmış olan horoz, Farsça Horûs sözcüğünden gelmektedir. Kümeste yetiştirilen evcil bir kuştur. Tavuğun erkeğine denir. Bütün horozlar, hangi ırktan olursa olsun dişisine göre daha iri, daha gösterişli ve gözalıcı, parlak renklidir.

Horoz, kötü ruhları kovan ve koruyucu olan bir hayvan olarak algılanmaktadır. Genel olarak ‘altın tavuk’ (ya da horoz) hükmedenin ailesini, ‘gümüş tavuk’ da hükmedenin ailesinden olmayan üst düzey kişileri temsil etmektedir. Aynı zamanda horoz, barışı simgelemektedir.

Türk resminde, ‘Horoz Sembolü’ kullanımı Şamanist inanca dayanmaktadır. Dolayısıyla Türklerin sanatında hayvan sembollerini kavramak adına Şamanist inançta hayvanların ne ifade ettiğini anlamak gerekmektedir.

Tavuğun erkeği olan horoz sözcüğü yerine tarihsel Türkçe’de ‘erkek takugu, aygır tavuk’ gibi sözcükler de kullanılmıştır. Orta Asya’dan Anadolu’ya, en eski dönemlerden bugüne Türk kültür ve hayatında önemini kaybetmeyen hayvanlardan olan tavuk, Türkçe ’de bir türün ismi olmakla beraber türün dişisinin de ismidir. Türün erkeği olan horoz, yavrusu civciv, az büyüğü piliç, yeni yetmesi ferik olarak adlandırılır. Tavuk, bütün Türk lehçelerinde bazı şekil ayrılıklarıyla, takuk, takıgı, takagu, tauk, took, taxakui gibi benzer biçimde kullanılmıştır.

Horoz sözcüğü daha sonraları Batı Türkleri tarafından benimsenmiş bir sözcüktür. Daha çok Oğuz ve Türkmen kesimleri arasında yayılmıştır.

Günün doğuşunu haber verme, gece uzunluklarının mevsimsel olarak değişimine karşın ötüşünü de ayarlayabilmesi, ‘Horoz’u diğer hayvanlardan farklı kılmıştır.

Horozun, günün doğuşunu muştulama özelliği, İslamiyet'ten sonra daha anlamlı olmuştur. Horoz, İslam dininde ötüşü ile uyuyanları namaza uyandıran bir müezzin olarak görülmekte ve bir hadiste “Horoza lanet etmeyin, çünkü o sizi namaza kaldırıyor” denmektedir.

Birçok kültürde horoz, güneşin simgesi olarak görülmüş, horozun ötüşüyle güneşin doğuşu arasında bir bağ kurulmuştur. İran mitolojisinde mitra inancına bağlı olarak yeniden dirilişin ve ışığın bildiricisi olan horoz, Zerdüştlükte ateşi ve güneşi temsil etmektedir. Yahudilikte günahlardan arınmanın bir aracı olarak görülen horozu, Hıristiyanlar Hz. İsa peygamberin simgesi olarak kabul etmektedir.

Dünyada pek çok horoz cinsi bulunmasına karşın Hint horozlarının ön sıralarda olduğu görülmektedir.

Kafkasya endemiği türü dağ horozu nadir bulunup Türkiye'de Trabzon'un birkaç ilçesi, Rize, Artvin, Ardahan ve Posof'un bir bölümünde 2 bin metre rakımın üzerinde yaz, kış alanı terk etmeden yabanıl hayat sürmektedir.

(Endemik Dağ Horozu)

Dünyada 18 dağ horozu cinsinin biri olan ve Kafkasya Bölgesi’nde yaşayan (Tetrao) cinsi orta boy endemik bir kuş olarak yorumlanan bu dağ horozu, Gürcistan, İran, Rusya, Ermenistan ve Türkiye’de yaşamaktadır.

Horozun ibiği büyük, kuyruk telekleri çok uzun ve yay şeklinde kıvrık olur. Horoz asıl damızlık olarak yetiştirilir, fakat süs veya dövüş için yetiştirilen horozlar da vardır. Bazı horozlar uzun ötüşleriyle ünlüdür. Türkiye'de Denizli Horozları güzel ötüşlü olduğu için makbul sayılır. ‘Denizli Horozu’ uzun ve etkileyici ötüşü ile yaşadığı toplumun kültürel sürecine sağladığı katkının bilinmesi gerekmektedir.

Anadolu’da döğüş için yetiştirilen horozlar da dikkat çekmektedir.

Geçmişten günümüze Türk halk kültüründe ilgi gören horoz dövüşünün Cumhuriyet sonrası Anadolu Türk resim sanatında da özellikle 1950’li yıllarda ressamların geleneksel kaynaklara yönelmesi ile benzer bir tutumla ele alınarak günümüze kadar gelen temalar arasında olduğu anlaşılmaktadır. Horoz dövüşünün temeli Türklerin İslam öncesi inançları olan Şamanizm içerisinde evrilerek ortaya çıkan Orta Asya Hun Sanatındaki hayvan üslubuna dayanmaktadır. Ancak Türkler Müslüman olduktan sonra birçok inanç kaynaklı imge gibi horoz dövüşü de gelenekselleşerek halk kültürel mirası içerisinde yerini almıştır.

Horoz dövüşleri yapılırken iddiaya girmek, hatta horozlar üzerine bahis oynamak söz konusu olduğundan bu hayvanları yetiştirmek hobi olmaktan çok kumar amaçlı olarak değerlendirilmektedir. Bütün bu özellikleriyle horoz dövüşleri, halkbiliminin işlevlerinden eğlenme, hoşça vakit geçirme işlevlerinin yanı sıra ekonomik işlevleri de gözler önüne sermesi bakımından önemli bir rol üstlenmektedir.

Orta Asya’dan Anadolu topraklarında halı, kilim, dokumalarda birçok sembolize hayvan figürleri ilmek ilmek hayat bulmuştur. Bunlar arasında horoz figürler en dikkat çekenleridir. “Horoz imgesi”nin yer aldığı en önemli eserler Miraç-namelerdir. Uygur harfleri ile yazılan Miraç-name’ de Hz. Peygamber’in, Burak üzerinde ve Cebrail’in önderliğinde göğün katlarına yapılan kutsal yolculuğu, Miraç’a çıkışı anlatılmaktadır. Mavi gökyüzünde bulutların arasında Melek Cebrail, Hz. Peygamber’e bu büyük ve kutsal beyaz horozu gösterir şekilde betimlenmiştir

Horoz/tavuk figürlerinin, Proto-Türk ya da Hun devrine ait Pazırık kurganlarından çıkarılan eserler arasında yer aldığı, ayrıca On iki Hayvanlı Türk Takvimi’nde yılı simgeleyen hayvanlardan birisi olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Selçuklu ve Osmanlı dönemi minyatür, hat, fresk, maden, ahşap, taş ve halı sanatında, özellikle Selçuklu sanatının en gözde eserlerinden olan Varka ve Gülşah minyatürleri ile Osmanlı sanatına ait Hümayunname ve Zübdetü’t Tevarih minyatürlerinde çok sayıda horoz/tavuk figürüne rastlanmıştır.

Horozların ibikleri iki biçimde olur bunlardan biri Denizli horozlarında görüldüğü gibi ince düz olup baltayı andırdığından balta ibik denir. Diğri de baş üzerinde küçük gül gibi olup gülü andırması nedeniyle gül ibik denir.

Yaşam, sanat ve kültürümüzün her çeşidinde rastladığımız horozun bulunduğu yerleri şöyle belirlemek mümkündür:

Atasözleri ve Deyimlerde Horoz

Atasözlerimizde Horoz:

Bir çöplükte iki horoz ötmez.

Her horoz kendi çöplüğünde eşinir.

Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.

Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.

Kaz kazla, daz dazla; kel tavuk, topal horozla.

Deyimlerde Horoz

Çöplük horozu

Hiç bitmese horoz şekerim

Horoz akıllı

Horozu ötmek

Yükünü horoz götürüyor, gönlünü deve

Bilmecelerde Horoz

Kümeslerin efesi

Her sabah çınlar sesi

Sanırsın ezan okur

Uyandırır herkesi

(Horoz)

*

Başında tacı var, gelin değil;

Ayağında mahmuzu var süvari değil;

Kırk çocuğu var evli değil

(Horoz)

Ninnilerde Horoz

Ninni dedim yatana dek

Ay buluta batana dek

İlk horozlar ötene dek

Uyu yavrum sabaha dek

*

Seni verene kurban

Gönül görene kurban

Allah’tan horoz istiyordum

Ferik verene kurban

Tekerlemelerde Horoz

Mesel mesel metten,

Top sakalı etten.

Bizim çil horozcuk,

Çocuk mu çocuk.

Her sabah çınlar sesi,

Uyandırır herkesi.

*

Hoop bir iki

Çayırdaki tilki

Vallahi yenge

Ben dökmedim

Horoz döktü ...

Halk Müziğinde Horoz

Horozumu kaçırdılar

Damdan dama uçurdular/

Suyuna da pilav pişirdiler/ Piligâh/ Piligâh / Pili pili gâh gâh

Bitki Adlarında Horoz

Horozgözü: Trabzon, Van yöresinde ilkbaharda açan bir çeşit sarı çiçek.

Horozibiği: Koyu kadife gibi kırmızı çiçekli horoz ibiğini andıran bir süs bitkisi.

Horozkarası: Gaziantep ve Kahraman Maraş’a özgü bir siyah üzüm cinsi

Horozkursağı: Malatya Darende’de yetişen bir çeşit ot.

Horoz mantarı: Bir çeşit yabani mantar.