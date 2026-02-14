Kapitalist sistem sonucunda oluşan tüketim çılgınlığı yarattığı ve insanları belirli
kalıplar içinde hareket etmeye zorladığı özel günlerden biri de “14 Şubat Sevgililer Günü”dür.
14 Şubat Sevgililer Günü’nün hikayesi III. yüzyıla dayanmaktadır. Roma’yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdar olan Roma İmparatoru 2. Claudius, Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakıp savaşa gitmemeleri nedeniyle ordusunda yeteri kadar savaşacak asker bulamayınca Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırır.
Aziz Valentina’da Cladudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdır. Claudias’un yasağına rağmen sevgililerin haline acıdığından gizlice çiftleri evlendirmeye devam eder. İmparator Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiğini öğrenince tutuklatır ve 14 Şubat 270’te idam ettirir.
İdam edilmeden önce yattığı hapishanedeki gardiyanın kızına aşk mektupları yazan Valentine, idam edilene kadar bu kıza aşkını ilan etmiş. "Aşkın azizi" olan bu rahibin notları, bugünkü Sevgililer Günü mesajlarının atası olmuştur. Romalılar tarafından İngiltere’ye taşınan "Sevgililer Günü ritüeli”, daha sonraları dünyanın dört tarafına yayılmıştır.
Yüzyıllardır dünyanın dört bir yanında bir ritüel olarak kutlanan sevgililer günü, asırlar önce kendisini sevgi için feda eden Valentine adına kutlanmaktadır.
14 Şubat tarihinin bir doğa kuralı olarak bilinen kuşların çiftleşme günü ile örtüşmesi de günün bu özelliğinden dolayı sevgililerin birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermesine ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmelerine vesile olmuştur.
Sevgililer günü, 14 Şubat, 1800'de Amerika'lı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana, çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur.
Bu günde sevgililere aşkın timsali olarak yorumlanan kırmızı gül verilmesi bütün dünyada gelenek haline dönüşmüştür. Sevgililer Gününü çiftler genellikle başbaşa geçirirler. Amaç, sevdiği kişiyi mutlu etmektir.
Kitle iletişim araçları tarafından insanlar üzerinde kurulan bir nevi manevi baskı nedeniyle bu özel günlerde, onların yapmaları gereken bazı davranışların bulunduğu durmadan hatırlatılmaktadır. Zamanla bu davranışlar mecburiyete dönüşmüştür. Sosyal yaratıklar olan insanlar da çevrelerinde olup bitenlere bakarak mutluluğun formülünün bu olduğuna inanarak söylenileni yapan robot canlılara dönüşmektedir desek yanlış bir şey yapmış olmayız kanısındayım.
14 Şubat Sevgililer Günü de bu dayatılmış alışkanlıklardan birisidir. Kapitalist çevreden etkilenen, gördüklerini yapan ama düşünmeyen insanlar, kitle iletişim araçlarının çerçevesini ve içeriğini belirlediği yapay ortamda hareket ederek mutluluğu arar duruma gelmişlerdir. Bu önemli günde her iki cinsin birbirlerine hediye almak zorunluluğunu hissetmeleri kitle kültürünün oluşturduğu etkiden kaynaklanmaktadır.
Sevgililer gününde hediye kadar yaratılan ortam da önem taşır. Sevgililer Günü çok sayıda evlenme teklifinin de gerçekleştiği bir gündür.
Aşk, insanlık tarihinin en eski ve derin duygularından biridir. Şairler, bu duyguyu anlamlandırmak ve anlatmak için yüzyıllardır şiirleri kullanmıştır. Sevdayı en incelikli haliyle anlatan aşk şiirleri yüzyıllardır aşkın evrenselliğini ve her dilde farklı anlatımlarla vücut bulan halini bizlere gösterir Dünya edebiyatı, aşkın farklı yönlerini işleyen sayısız unutulmaz şiirlerle doludur. Bunlardan bazıları:
Benim gözlerim çizdi senin güzelliğini;
Seninkiler gönlüme pencereler açarak
Güneşi soktu
Coşsun, gözlesin diye seni (William Shakespeare)
Annabel Lee
Seneler, seneler evveldi;
Bir deniz ülkesinde
Yaşayan bir kız vardı, bileceksiniz
İsmi Annabel Lee;
Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten
Sevmekden başka beni. (Edgar Allan Poe)
Dünya edebiyatında olduğu gibi Türk Edebiyatında da aşk ve sevgi, en çok işlenen konudur. Divan edebiyatında gazellerin ve mesnevilerin başlıca konusu aşktır. Fuzulî, Nedim ve Şeyh Galip aşkı en üst düzeyde dile getirenlerdendir. Fuzulî’nin:
Yârab belâ-yı aşk ile kıl âşnâ beni
Bir dem belâ-yı aşktan etme cüdâ beni
deyişi, Nedim’in:
Bir söz dedi cânan ki kerâmet var içinde
Dün giceye dair bir işaret var içinde
deyişi ile Şeyh Galib’in:
Yârin bize bir selâmı yok mu
dizesi bunlardandır.
Hiçbir düşünür Yunus gibi aşkı varlığın özü olarak düşünmemiştir. Yunus’a göre dünyada sevgisiz kimse yoktur. Ondaki aşk genellikle Tanrı aşkıdır.
Aşk, âşık edebiyatının temelini oluşturan konudur.
Aşkın iğnesi ile dikilen dikiş
Kıyamete kadar sökülmez imiş
diyen Seyranî’ye göre insanlar arasında en güvenilir bağlılık aşk ile kurulabilir.
Aşk insanı Mecnun gibi çöllere sarar, Ferhat gibi dağları deldirir. Geçmişte yaşanmış efsanevi aşklar halk edebiyatında halk hikâyelerinin ana konularını oluşturmuştur.
Arzu ile Kamber, Emrah ile Selvihan, Kerem ile Aslı, Yusuf ile Züleyha ve Tahir ile Zühre bunlardan birkaçıdır.
Kerem ile Aslı Hikâyesinde Kerem aşkının gücünü:
Hey ağalar nicedeyim
Ben dönerim gönül dönmez
ifadesiyle dillendirirken, aşkı uğruna din değiştirmeyi bile göze alan Aslı da:
İşte kırdım putum ile haçımı
Aman Kerem, beni rüsvâ eyleme
biçiminde seslenmiştir.
Âşık denilen halk şairleri sevgililerinin güzelliğini ve onlara karşı duyduğu hisleri çok içli koşmalarla betimlemişlerdir. Bunların başında:
Güzel sevmek günah değil
Dört kitapta yerin gördüm
diyen Karacaoğlan gelir. Karacaoğlan’ın şiirlerinde işlenen temel konu sevgidir.
Ben güzele güzel demem
Güzel benim olmayınca
biçiminde söyleyişleri olan Karacaoğlan’da sevgi somut bir görünümdedir.
Âşık Veysel ise aşkı bir deyişinde:
Güzelliğin on par'etmez / Bu bendeki aşk olmasa
Eğlenecek yer bulaman / Gönüldeki köşk olmasa
diyerek aşkın yüceliğini kendi tavrı içinde ustaca tele dökmüştür. Günümüz şairleri aşkı en güzel imgelerle dantel gibi işleyip dizelerine aktarmıştır.
Ben senin hasretinle
Yanar dururum ömrüm boyunca
diyen Cahit Külebi, aşkı ve kadını hiç bayağılaştırmadan temiz ve asil duygularla dile getirenlerin başında gelir. Bir şiirinde:
Karadutum, çatal karam, çingenem
Nar tanem, nur tanem, bir tanem
diyen Bedri Rahmi, Bir şiirinde:
Kim o deme boşuna / Benim ben
Öyle bir ben ki gelen kapına
Baştan başa sen
diyen Özdemir Asaf. Bir şiirinde:
Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
Büyüdükçe büyüyor gözlerin
Ben sana mecburum bilemezsin
İçimi seninle ısıtıyorum
diyen Atilla İlhan. Bir şiirinde:
Seviyorum seni
Ekmeği tuza banıp yer gibi
Geceleyin ateşler içinde uyanarak
Ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi
diyen Nazım Hikmet. Bir şiirinde:
Babanız yine âşık çocuklar
Duyurmayın ananıza utanırım
diyen Tahir Kutsi Makal gibi şairler sevgi konusunu çeşitli yönlerden ele alıp ustaca işlemişlerdir. Bizim de aşkı işleyen pek çok şiirimiz bulunmaktadır. Bunlardan birinde:
Gönül dünyamın kitabı hey
Sevdalım / Çilem
Senden gelir / Sana gider yüreğimde
Duygu adına ne öğrenmişsem
Türkülerimin yanık sesi hey
Sabrım
Aydınlığım
Yüreklere düşen cemresi dünyamın
Doğruluğu yol bilen
Can yoldaşım benim
..... (MehmetYardımcı)
dizelerimle konuyu bağlar, Sevgililer Gününüzü yürekten kutlarım.