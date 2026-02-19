Asıl adı İbrahim Niyazi olan, 1920’de Tokat’ta doğan, ilk ve ortaokulu Tokat’ta okuduktan sona Sivas Öğretmen Okuluna giren İbrahim Aslanoğlu, yazmaya şiirle başlamış; ilk şiirini, henüz ortaokul öğrencisi olduğu sırada Tokat'taki Yeşilırmak adlı haftalık bir gazetede yayımlamış, öğretmen okulu öğrencisi iken de Tokatlı bir şair olan Abdullah Azmi’nin etkisiyle halk edebiyatı araştırmalarına yönelmiş ve 1942’de Ankara’da yayınlanan Millet Dergisi’ndeki ilk yazısı yer almıştır.

1942–1944 yılları arasında Sivas Öğretmen Okulu'nda okurken çeşitli kentlerde çıkan

"Yeni Mecmua", "4 Eylül", "Millet", "İleri Yurt", "Yapı", "Sivas" adlı dergilerde ve bazı mahallî gazetelerde folklor ve halk edebiyatıyla ilgili makaleleri ve şiirleri yayımlanmıştır.

Sivas'ın folklorik açıdan ne kadar zengin bir Şehir olduğunu anlatmak için: "Bu bir iklim meselesi, çölde peygamber, Adana’da pamuk, Samsun'da tütün, Rize’de çay ve Sivas'ta da şair yetişir." diyen Behçet Kemal Çağlar’ın sözünün doğruluğunu adeta kanıtlamak için Sivas'la özdeşleşen, Aslanoğlu, Sivas ve çevresinde önemli çalışmalar yapmış, nerde bir saz tınısı duysa peşine düşmüştür.

Öğretmen okulunu 1944’te bitiren İbrahim Aslanoğlu, Siirt Pervari ve Bahçesaray’da öğretmenlik yapmış, Bu yıllarda İbrahim Aslanoğlu’nun yazıları, Vehbi Cem Aşkun’un 1944 yılında çıkarmaya başladığı Yayla Dergisinde yayınlanmıştır.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1947 de Sivas’ın Divriği ilçesine öğretmen olarak atanmış ve burada tanıştığı Mediha Hanımla evlenmiştir.

Divriği'de görev yaptığı yıllarda çalışmalarının kapsamını genişleterek halk kültürünün tamamını incelemeye başlamış, Kasım 1950’den itibaren "Sivas İli Şairlerinden Notlar" başlığı altında "Ülke Gazetesi"nde yazılar yayınlamıştır.

Sivas’ta öğretmenlik yapmaya başladıktan sonra 4 Eylül, Yeni Mecmua, Yapı ve Sivas dergilerinde yayınlar yapmış, Osmanlı ve Cumhuriyet Devri tarihlerine ışık tutan yazıları da yerel gazetelerde yer almıştır.

Divriği ilçesinde öğretmen iken Halk Edebiyatı ve folklor araştırmalarına yönelmiş, 1963’te Sivas Merkez Çiçekli İlkokulu, 1965’te Gazi Osman Paşa İlkokulu’nda görevine devam etmiştir.

30 Ekim 1964’te Tümgeneral Fuat Doğu ile “2.Sivas Halk Şairleri Bayramı’nı gerçekleştirmiş, bu bayrama Aşık Veysel (Şatıroğlu), İzzeti (Ali İzzet Özkan), Derdiment (Fatma Oflaz), Feryadi (Mustafa Feryadi Çağıran), Seyit (Seyit Türk), Dertli Haydar (Haydar Tozkoparan), Ali (Ali Akış), Cehdi (Veysel Cehdi Kut), Ali (Ali Tozkoparan) ve Hamid (Hamit Şeker) katılmışlardır.

1973 yılında aylık olarak Sivas Folkloru dergisini yayınlamaya başladıktan sonra başta Sivas Folkloru olmak üzere Halk Bilimi ve Âşık Edebiyatı ile ilgili çeşitli araştırmacı ve folklorcuların yazılarına geniş yer verişiyle Halk Bilimi alanında ekol olmuş, uzun soluklu yayın hayatı vefatına kadar kesintisiz sürmüştür.

1975’te Sivas’ta görev yaparken öğretmenlikten emekli olup 78. sayıya dek 7 yıl aralıksız süren bu yayının ardından 1977’de İstanbul’a taşınmış İstanbul’a taşındıktan sonra 1 Ağustos1979’dan itibaren Sivas Folkloru Dergisi Türk Folklor Dergisi adı ile devam etmiş 14 Mart 1995’te vefatı üzerine oğlu Erman Aslan üç sayı daha yayımlayarak Şubat 1999’da 96. Sayısından sonra kapatmıştır.

Yazarları arasında bulunmaktan onur duyduğum bu dergi, Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru açısından oldukça önemli derlemelerin ve yazıların çıkmasına vesile olmuş, Türk Halk Folkloru konulu en uzun süreli çıkan, en uzun ömürlü ve en zengin içerikli dergilerden biri olmuştur.

Sivas Folkloru ve Türk Folkloru dergilerinde Şah İsmail Hataî, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Kul Himmet Üstadım, Aşık Veysel gibi âşıkların biyografileri ve sanatları üzerine yaptığı yayınları genişletip kitaplaştırarak Anadolu âşık edebiyatına önemli bir damga vurmuştur.

Ulusal ve uluslararası birçok kongre ve sempozyumlarda halk edebiyatı ve folklorla ilgili bildiriler sunan İbrahim Aslanoğlu’nun, 1981’de yapılan II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi’nde sunduğu “Pir Sultan Abdallar” adlı incelemesi büyük ilgi uyandırmış, çeşitli araştırmacılar tarafından Pir Sultan Abdal mahlaslı diğer âşıkların araştırılmasına vesile olmuştur.

1981 yılında “İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü” ve yine aynı yıl, “Türk Folklor Araştırmaları Kurumu Ödülü”nü almış, 1982 yılında Türk Folklor Araştırmaları Kurumu’nun onursal üyeliğine seçilen İbrahim Aslanoğlu’na Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu 21 Şubat 1995’te “Fahri Doktorluk” payesi vermiştir.

Tarihsel olaylardan ve Osmanlı belgelerinden yola çıkarak “500 yıllık bir dönemde Alevî-Bektaşî şairlerinin zincirini ortaya çıkararak Alevi-Bektaşi edebiyatına büyük bir hizmeti dokunmuştur.

Türk edebiyatına ve folkloruna gönül vermiş, ancak gölgede kalmış önemli kültür araştırmacılarından olup arşiv çalışmaları, incelediği eski eserler ve yazmalar, sahada yaptığı derlemeler, makaleleri, editörlüğünü yaptığı iki dergi ve yayımladığı on yedi kitabıyla büyük bir kültür mirası bırakmasına karşın, İbrahim Aslanoğlu, hakkında yapılan çalışmaların yetersizliği nedeniyle kendisinden sonraki kuşaklar tarafından yeterince tanınamamıştır.

Pir Sultanlarla ilgili en detaylı araştırmayı yapan Aslanoğlu’nun Pir Sultan Abdallar adlı çalışması 40 senelik bir emeğin ürünüdür. Köy köy gezmiş, çok az bilgi ve belge ile tarihte Pir Sultan gerçeğini ortaya koymaya çalışmıştır. Pir Sultan mahlası ile şiirler yazan altı tane halk ozanı olduğunu, bunların değişik yörelerdeki söylenceleri, hece ölçülerindeki farklılıklar ve asılan Pir Sultan’ın ardında aynı dergahtan ozanların söylediklerinden asılan Pir Sultanı bulup ayıklamış ve diğer Pir Sultanları da anlatmış, tarihteki Pir Sultan gerçeğini ortaya koymuştur.

İbrahim Aslanoğlu'nun Türk halk edebiyatı ve Türk folkloru adına yaptığı çalışmalar, Türk edebiyatı ve Türk kültürü için oldukça önem taşımaktadır.

Her şeyden önemlisi yaptığı derlemelerle, sözlü kültürde kaybolmaya yüz tutmuş mani, ninni, tekerleme, türkü vb. değerleri yazıya geçirerek bunların gelecek kuşaklar için kalıcılığını sağlamıştır. Kültürü oluşturan unsurlardan örf, âdet ve geleneklerin araştırmacılar tarafından derlenip toplanmasına öncülük etmiş ve sahibi olduğu Sivas Folkloru dergisinde yayımlanmasına büyük önem vermiştir.

İbrahim Aslanoğlu; bazı yazılarını Niyazi Aslanoğlu adının yanısıra, Halil Dumluca, Muharrem Türkmen imzalarıyla da yayınlamıştır.

Divriği Şairleri (1961), Cıvıltılar [Çocuk şiirleri] (1962), Her Yönden Sıvas (1964, 1965, 1979), Âşık Veysel (1964,1967), Seyit Türk (1967), Sıvas Halk Şairleri Bayramı (1965), Külhaşzade Rahmi (1967), Kul Himmet Üstadım (1976, 1995), Yalınkat (Âşık Sefil Selimî’nin Şiirleri) (1978), Âşık Veli (1982, 1984) Pir Sultan Abdallar (1984, 1997), Söz Mülkünün Sultanları (1985), Şah İsmail Hatâyî ve Anadolu Hatayileri (1992), Kul Himmet (1997), Sıvas Meşhurları C.1-2, (2006), Teslim Abdal (2007), Muhyiddin Abdal 2007) ilk akla gelen eserleridir. Dostum, yol büyüğüm İbrahim Aslanoğlu’nun ruhu şad, mekanı cennet olsun.