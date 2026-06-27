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Kaynak: Haber Merkezi

İtalya'nın Lazio Bölgesi yönetimi, yaz aylarında gençleri özel araç yerine toplu taşımaya teşvik etmek ve bölge turizmini canlandırmak amacıyla "Lazio in Tour Gratis" (Lazio'da Ücretsiz Tur) projesini hayata geçiriyor. Başkent Roma'nın da dahil olduğu bu dev kampanya, gençlere yazı keşfederek geçirme fırsatı sunuyor.

30 GÜN KESİNTİSİZ BEDAVA SEYAHAT HAKKI

Yaz boyunca geçerli olacak uygulamanın detayları netleşti. 1 Temmuz - 15 Eylül tarihleri arasında uygulanacak olan projeden, Lazio bölgesinde ikamet eden 16-25 yaş aralığındaki gençler faydalanabilecek.

Sistemden yararlanmak isteyen gençlerin "Bella X Noi" isimli mobil uygulamayı indirerek kayıt oluşturmaları yeterli olacak. Kayıt işlemini tamamlayan kullanıcılar, aktivasyonun ardından tam 30 gün boyunca toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma hakkına sahip olacak.

HANGİ HATLARDA GEÇERLİ OLACAK?

Bölge yönetimi tarafından 500 bin euro finansman sağlanan projede, geçerli olan ve kapsam dışı bırakılan hatlar şu şekilde belirlendi:

Ücretsiz Kullanılacak Hatlar:

Cotral'a ait tüm bölgesel otobüsler

Trenitalia'nın bölgesel tren seferleri

Roma-Lido demiryolu hattı

Roma-Civita Castellana-Viterbo demiryolu hattı

Kapsam Dışı Bırakılan (Ücretli) Hatlar:

Roma Metro ağı

Leonardo Express seferleri

Civitavecchia Express seferleri

"HEDEFİMİZ GENÇLERİ TOPLU TAŞIMAYA YÖNLENDİRMEK"

Projenin çıkış noktasına ilişkin açıklamalarda bulunan Lazio Bölgesi Ulaştırmadan Sorumlu Meclis Üyesi Fabrizio Ghera, bu yatırımla gençlerin kültürel ve turistik noktalara erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Ghera, uygulamanın aynı zamanda genç nüfusu özel araç kullanımından uzaklaştırıp toplu taşıma alışkanlığı kazandırma açısından da stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.