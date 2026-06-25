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Kaynak: AA

3 milyondan fazla üyesi ve yüz binlerce dakikalık zengin içerik havuzuyla dikkat çeken platform; bu yaz yapay zekadan insansız hava araçlarına (İHA), büyük dil modellerinden nesnelerin internetine (IoT) kadar pek çok yenilikçi alanda ücretsiz, uygulamalı ve yüz yüze eğitimler sunacak.

21 İLDE 25 FARKLI EĞİTİM PROGRAMI MÜJDESİ

Teknoloji yatırımlarının ancak nitelikli insan kaynağıyla değer kazanacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, küresel rekabette güçlü kalmanın yolunun teknoloji üreten nesiller yetiştirmekten geçtiğini belirtti. Bugüne kadar 70'in üzerinde şehirde yüz yüze eğitimler düzenleyen akademi, bu yaz rotasını 21 ile çeviriyor. Gençler, uzman eğitmenler eşliğinde 25 farklı programda teoriyi pratiğe dökme şansı yakalayacak.

Geleceğin Mesleklerine Hazırlık: Eğitimler; yapay zeka, siber güvenlik, büyük veri, otonom sistemler ve haberleşme teknolojileri gibi küresel yarışın merkezinde yer alan kritik alanlara odaklanıyor.

En Yoğun İlgi "Yapay Zeka ile İçerik Üretimi" Eğitimine!

Üretken yapay zeka (Generative AI) çılgınlığı BTK Akademi eğitimlerinde de kendini gösteriyor. Yaz döneminin en çok merak edilen ve talep gören başlığı "Yapay Zeka ile İçerik Üretimi" oldu.

Katılımcıların yeni nesil yapay zeka araçlarını uygulamalı olarak deneyimleyebileceği bu eğitim programı tam 17 şehirde kapılarını açacak:

-Akdeniz & Ege: Antalya, İzmir, Manisa, Mersin

-Marmara & İç Anadolu: Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Konya, Ankara, Bolu, Nevşehir

-Doğu & Güneydoğu & Karadeniz: Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Van, Trabzon

KENDİ YAPAY ZEKA AJANINIZI OLUŞTURUN: ŞEHİRLERE ÖZEL ATÖLYELER

Yaz programı sadece genel eğitimlerle sınırlı kalmayıp; Ankara, İstanbul ve Antalya gibi büyükşehirlerde nokta atışı teknik atölyelere de ev sahipliği yapacak:

Ankara'da Yapay Zeka Ajanı ve IoT Dönemi: Başkentte düzenlenecek "Microsoft 365 Copilot Agent Oluşturma ve AI Modelleri Atölyesi" ile gençler kendi yapay zeka asistanlarını geliştirecek. Ayrıca "Nesnelerin İnterneti (IoT) Atölyesi" ile sensör teknolojileri ve veri yönetimi üzerine pratik uygulamalar yapılacak.

Antalya’da Büyük Dil Modelleri (LLM): Turizmin başkentinde düzenlenecek özel atölyede; açık kaynaklı büyük dil modelleri, RAG mimarileri ve fine-tuning (model ince ayarı) gibi ileri düzey üretken yapay zeka süreçleri masaya yatırılacak.

İstanbul’da Tasarım ve Yapay Zeka: Grafik ve arayüz tasarımcıları için İstanbul’da "Yapay Zeka Destekli Figma Atölyesi" gerçekleştirilecek. Katılımcılar, tasarımdan koda dönüşüm süreçlerini ve ileri seviye prototiplemeyi öğrenecek.

3 Şehirde İHA Eğitimi: Ankara, Kayseri ve Sakarya'da açılacak İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimlerinde ise donanım-yazılım entegrasyonu, görev planlama ve güvenli uçuş teknikleri tamamen uygulama ağırlıklı olarak gösterilecek.

BTK AKADEMİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİMLERİNE NASIL BAŞVURULUR?

BTK Akademi'nin tamamen ücretsiz olarak sunduğu yaz dönemi yüz yüze eğitim programlarına katılarak kariyerine güçlü bir başlangıç yapmak veya yeni yetkinlikler kazanmak isteyen gençler, başvurularını BTK Akademi resmi internet sitesi (btkakademi.gov.tr) veya e-Devlet entegrasyonu üzerinden kolayca gerçekleştirebilirler. Kontenjanlar sınırlı olduğundan, ilgilenen adayların başvuru tarihlerini kaçırmaması öneriliyor.