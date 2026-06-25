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Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bugün Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katılacak.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye katılmak üzere AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti genel Merkezi'ne giriş yaptı

Öte yandan İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Zeki İşbilir, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşbilir, "AK Parti Genel Merkezimizdeyiz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

İşbilir, bu paylaşımı yaptığı sırada profilinde halen "İYİ Parti Vevşehir Gençlik Kolları Başkanı" ibaresi yer alıyordu. İşbilir, gelen tepkilerin ardından hesabını gizliye aldı ve profilinde yer alan biyografisini değiştirdi.