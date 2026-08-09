Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Gençlerbirliği, yeni sezonun ilk mücadelesi için hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirildi.
TOPLA ÇALIŞMALAR YAPILDI
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda futbolcular, ardından çeşitli top sürme ve pas organizasyonları üzerinde çalıştı.
Antrenmanın devamında çift kale ve minyatür kaleler kullanılarak dar alanda maç yapan kırmızı-siyahlılar, günü yarı sahada gerçekleştirilen çift kale karşılaşmayla tamamladı.
FENERBAHÇE’Yİ ERYAMAN’DA AĞIRLAYACAK
Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig ilk hafta karşılaşması, 15 Ağustos Cumartesi günü Eryaman Stadı’nda oynanacak.
Başkent temsilcisi, güçlü rakibi karşısında sezona sahasında alacağı olumlu bir sonuçla başlamayı hedefliyor.