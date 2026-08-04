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Gençlerbirliği, FIFA tarafından verilen transfer yasağı kararının ardından kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermek amacıyla resmi bir açıklama yayımladı.

Kulüp, yasağın Sekou Koita transferine ilişkin bonservis ödemesinden kaynaklandığını belirtti.

'ÖDEME SÜRECİNİ ZAMANINDA BAŞLATTIK'

Başkent ekibi, Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile yapılan transfer anlaşması kapsamında bonservis ödemesi için gerekli işlemlerin süresi içinde başlatıldığını vurguladı.

Açıklamada, uluslararası para transferi işlemlerinin zamanında gerçekleştirildiği ancak ödemenin farklı bir nedenle tamamlanamadığı ifade edildi.

RUSYA YAPTIRIMLARI ENGEL OLDU

Ödemenin gerçekleşememesinin nedeninin Rusya Federasyonu'na yönelik uluslararası yaptırımlar olduğu belirtildi.

Mevcut uluslararası bankacılık sistemi nedeniyle transferin tamamlanamadığı ifade edilirken bunun kulübün yükümlülüklerini yerine getirmemesinden değil, uluslararası finans sistemindeki kısıtlamalardan kaynaklandığı kaydedildi.

FIFA İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Gençlerbirliği yönetimi, ödemenin uluslararası mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için ilgili kurumlarla temasların sürdüğünü açıkladı. Ayrıca FIFA nezdinde gerekli başvuruların yapıldığı ve sürecin yakından takip edildiği bildirildi.