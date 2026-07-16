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Kaynak: Haber Merkezi

Gençlerbirliği, kadro yapılanması kapsamında önemli bir ayrılığı resmileştirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile yollarını ayırdı.

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Kulüp, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

2025-2026 sezonu öncesinde Gençlerbirliği’ne transfer olan Onyekuru, performansıyla beklentileri karşılayamadı.

SÜRE BULMAKTA ZORLANDI

Geride kalan sezonda ligde 17 maçta forma giyen Nijeryalı oyuncu, toplamda 302 dakika sahada kaldı. Son 5 maçta ise kadroya dahi alınmadı.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ TAKIMLAR VAR

Daha önce Everton, Monaco ve Galatasaray gibi kulüplerde forma giyen Onyekuru’nun Gençlerbirliği ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Bu gelişmeyle birlikte başkent ekibi, yeni sezon öncesi kadro planlamasında önemli bir adım daha atmış oldu.