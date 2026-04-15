Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Galatasaray maçı öncesi başkent ekibinde Henri Onyekuru'nun kadro dışı bırakıldığı iddia edilmişti.

ONYEKURU İDDİALARINA YALANLAMA

Lig Radyo'ya konuşan Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Onyekuru ile ilgili performansa bağlı bir tercihin söz konusu olduğunu belirtti.

ARDA ÇAKMAK: 'YÖNETİM OLARAK BÖYLE BİR KARARIMIZ YOK'

Arda Çakmak, "Bu tarz maçlar öncesi spekülasyonlar artıyor. Onyekuru'nun kadro dışı bırakıldığı yönünde çıkan haberler doğru değil. Yönetim olarak böyle bir kararımız yok. Oyuncunun performansına bağlı bir tercih durumu söz konusu." diye konuştu.

'GEÇMİŞTEN BUGÜNE BÜYÜK KULÜPLERE KÖK SÖKTÜRDÜK'

Ayrıca Galatasaray maçına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Çakmak, "Rakibimizin durumuyla ilgilenmiyoruz. Sahaya çıkıp kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu camia, geçmişten bugüne büyük maçlarda kök söktüren bir camia oldu. Bu kimliği sürdürmek istiyoruz." dedi.