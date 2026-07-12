Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Iğdır FK 4-2 kazandı.
IĞDIR FK GERİDEN GELİP DÖRT GOLLE KAZANDI
Karşılaşmada Iğdır FK'nin gollerini 11. dakikada Ali Kaan Güneren, 22. dakikada Leon Çalışkan, 50. dakikada Giovanni Crociata ve 83. dakikada Arda Çolak kaydetti.
Gençlerbirliği'nin golleri ise 8. dakikada Prince Martor ve 85. dakikada Göktuğ Yılmaz'dan geldi.