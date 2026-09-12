Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen Gençler Balkan Kürek Şampiyonası devam ediyor. Türkiye'nin 46 sporcuyla mücadele ettiği organizasyonda Fenerbahçe Kürek Şubesi'nden 12 sporcu da milli formayla yarışıyor.

Şampiyonanın ilk gününde Fenerbahçeli sporcular üç farklı kategoride kürsüye çıkmayı başardı.

ERKEKLER DÖRT TEKTE ALTIN MADALYA

Erkekler dört tek kategorisinde Efe Kavukçuoğlu, Ali Kara, Bora Özçelik ve Kerem Özcömert, 06:14.52'lik dereceleriyle rakiplerini geride bırakarak Balkan şampiyonu oldu.

Türkiye'nin altın madalya kazandığı yarışta Sırbistan ikinci, Romanya ise üçüncü sırayı aldı.

BİR GÜMÜŞ, BİR BRONZ DAHA

Erkekler iki çifte kategorisinde Fenerbahçeli Emir Bayraktar ile milli sporcu Berkay Tırmık, yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar dört tek kategorisinde ise Eylül Deniz, Ada Töre, Ayşe Mina Çelebioğlu ve Ayşe Liva Aydemir üçüncü sırayı alarak bronz madalya kazandı.

Böylece Fenerbahçeli milli kürekçiler, şampiyonanın ilk gününü 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalyayla tamamladı.

Gençler Balkan Kürek Şampiyonası, 13 Eylül Pazar günü yapılacak yarışların ardından sona erecek.