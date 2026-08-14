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Kaynak: ANKA

Arayüz Kampanyası, Türkiye genelinde 18-30 yaş aralığındaki genç seçmenlerin siyasi tercihlerini ölçtüğü araştırmanın sonuçlarını yayımladı.





KARARSIZLAR YÜZDE 23,4



Araştırmanın en çarpıcı verisi genç seçmenlerin yüzde 23,4’ünün kararsız olması... Kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle ölçüldü:

YENİ Parti: yüzde 25,1

AKP: yüzde 22,8

İYİ Parti: yüzde 5,3

Zafer Partisi: yüzde 5,3

CHP: yüzde 5,2

DEM Parti: yüzde 4,0

MHP: yüzde 3,6

Anahtar Parti: yüzde 2,1

YRP: yüzde 1,1

Diğer: yüzde 2,1



33 il ve 241 ilçede bin 255 genç seçmenle yapılan araştırmada, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda ise YENİ Parti yüzde 25,1 ile ilk sırada yer aldı.









AKP İSE YÜZDE 22,8 İLE İKİNCİ OLDU

Kararsız seçmenler dağıtıldığında YENİ Parti’nin oy oranı yüzde 32,9’a yükseldi. AKP yüzde 29,9 ile ikinci sırada yer aldı. Dağıtılmış sonuçlarda Zafer Partisi ve İYİ Parti yüzde 6,9’ar, CHP yüzde 6,7, DEM Parti yüzde 5,2, MHP yüzde 4,7, Anahtar Parti yüzde 2,7 ve YRP yüzde 1,4 oy aldı.









