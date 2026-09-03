Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası soruşturması kapsamında 3 gün süreyle tutuklanan 9 şüpheli bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne-Taşucu hattındaki facianın sır perdesi aralanıyor: Tutukluk süreleri uzatıldı - Resim : 1

Şirket direktörü A.Ö., geminin birinci kaptanı M.Ö., ikinci kaptanı M.N.S., birinci makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile mürettebattan S.E., Q.Q., V.H. ve R.İ. hakkında ‘tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçlaması yöneltildi. Mahkeme, soruşturmanın devamı için şüphelilerin 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Girne-Taşucu hattındaki facianın sır perdesi aralanıyor: Tutukluk süreleri uzatıldı - Resim : 2

Girne'de batan geminin kaptanı ve 7 kişi gözaltına alındıGirne'de batan geminin kaptanı ve 7 kişi gözaltına alındıGündem

Girne-Taşucu hattındaki facianın sır perdesi aralanıyor: Tutukluk süreleri uzatıldı - Resim : 4

KKTC’nin Girne kentinden Mersin’in Taşucu Limanı’na doğru yola çıkan geminin alabora olması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise kayıp olarak aranıyor.