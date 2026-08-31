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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisi faciasına ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan gemi kaptanı, 7 mürettebat ve bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Girne Limanı ile Mersin Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsünün alabora olmasının ardından başlatılan soruşturmada mahkeme sürecine geçildi.

9 KİŞİ MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Gemi kaptanı M.Ö. ile mürettebat M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K'nin yanı sıra şirket çalışanı A.Ö. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Kimlik tespitlerinin ardından hakim, "tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan aranan 7 kişinin daha mahkemeye getirilmesine karar verdi. Duruşmaya saat 11.30'a kadar ara verildi.

KAPTAN VE MÜRETTEBATTAN "DALGA" SAVUNMASI

Kaptan ve mürettebat, mahkemeye verdikleri ifadelerde kazanın dalgaların etkisiyle geminin ön bölümünün kopması sonucu meydana geldiğini öne sürdü.

Geminin hareket ettiği sırada meteorolojik veriler açısından sefere engel bir durum bulunmadığını savunan şüpheliler, geminin gerekli sertifikalara sahip olduğunu ve hem seyir hem de idari açıdan izinlerinin bulunduğunu ifade etti.

MAHKEMEDEN TEKNİK VERİLERİN TOPLANMASI TALEBİ

Mahkeme, kazanın nedeninin belirlenebilmesi için teknik verilerin toplanmasını ve tanıkların dinlenmesini istedi. Ayrıca olayla ilgili Türkiye'de ayrı bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığının araştırılması ve gerekli belgelerin dosyaya eklenmesi talep edildi.

18 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

"Filo Jet", Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, limana geri dönmeye çalışırken alabora olmuştu.

259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu gemiden 241 kişi kurtarılırken, 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kayıp 18 kişiyi bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.