Düğünün en çok konuşulan detayı ise gelin Çağla Öz’e takılan altınlar oldu. Salon girişinde sergilenen takıları gören Dilan Polat şaşkınlığını gizleyemeyerek, “Bunların hepsi takılacak mı?” diye sordu. Çağla Öz ise gülerek, “Umarım taşıyabilirim” yanıtını verdi.

Damadın yaptığı açıklama ise geceye damga vurdu. Takılan altınların yalnızca görünenlerle sınırlı olmadığını belirten Kara, “Aşağıda bunun iki katı daha var. Baştan kilosu kadar altın konuşmuştuk” ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra davul zurna eşliğinde salona getirilen altınlar, uzun süren takı töreninin odağı haline geldi. Gösterişli anlar sosyal medyada da kısa sürede viral oldu.

ÇAĞLA ÖZ KİMDİR?

11 Haziran 1999 doğumlu olan Çağla Öz, genç yaşta girişimcilik dünyasına adım attı. Özellikle lüks giyim ve aksesuar alanında faaliyet gösteren üretim atölyeleriyle adından söz ettiren fenomen isim, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip.