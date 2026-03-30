1980’li yılların unutulmaz filmlerinden "Geleceğe Dönüş" filminde canlandırdığı karakterle geniş kitlelerce tanınan James Tolkan’ın hayatını kaybettiği açıklandı. Ünlü oyuncunun ABD’nin New York eyaletinde yaşamını yitirdiği ve ölüm haberinin ailesi tarafından doğrulandığı öğrenildi.

Tolkan, “Geleceğe Dönüş” serisinde disiplinli ve sert tavırlarıyla bilinen okul yöneticisi karakteriyle izleyicinin aklında yer etmişti. Aynı zamanda “Top Gun” başta olmak üzere birçok önemli yapımda da rol aldı.

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

94 yaşında hayata veda eden Tolkan’ın ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Menajeri tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun dolu dolu bir hayat yaşadığı ve sevenleri tarafından her zaman hatırlanacağı ifade edildi.

James Tolkan, 2017 yılında 'Geleceğe Dönüş' filminin unutulmaz arabası 'DeLorean' ile İstanbul sokaklarında tur atmış, aynı günün akşamı Türk oyuncularla kebap yemişti.