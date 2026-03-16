Türkiye'nin önde gelen tarım bölgelerinden Gediz Ovası'ndaki meyve ağaçları bahar renklerine büründü.
Gediz Nehri'nin bereketlendirdiği ovanın Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki kısmında erik, kiraz, şeftali ve badem ağaçları çiçek açtı.
Pembe, beyaz ve eflatun tonlardaki çiçekler ovaya renk cümbüşü kattı. Bu görsel şölen dron çekimleriyle kaydedildi.
Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol ilçede meyve sezonunun yaklaştığını söyledi.
Ağaçların "yalancı bahara" aldandığını ifade eden Şenol, "Ayaz olmadığından ağaçlar, 20 gün önce çiçek açtı." dedi.