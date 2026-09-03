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Kaynak: İHA

Sur ilçesindeki sekiz katlı bir apartmanın 5’inci katında bulunan dairede gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelen ev kullanılamaz hale geldi.

Kolluk kuvvetleri ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.