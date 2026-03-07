Geçen yıl hayatını kaybeden Amerikalı yönetmen David Lynch’in Los Angeles’ın Hollywood Hills bölgesinde bulunan uzun yıllar yaşadığı ve çalıştığı yerleşkesi yaklaşık 13 milyon dolar karşılığında satıldı. Lynch, “Twin Peaks” ve “Mulholland Drive” gibi yapımlarla tanınıyordu.

FİYAT İSTENEN FİYATIN ALTINDA

Yaklaşık altı ay önce 15 milyon dolar fiyatla satışa çıkarılan mülk, böylece istenen fiyatın yaklaşık 2 milyon dolar altında alıcı buldu. Lynch’in onlarca yıl boyunca farklı parselleri satın alarak oluşturduğu bu kompleks, yaklaşık 2,3 dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor.

Toplamda yedi farklı yapıdan oluşan yerleşkede yaklaşık 11 bin metrekare yaşam alanı ve 10 yatak odası bulunuyor.