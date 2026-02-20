Hollywood’un ikonik yıldızı Marilyn Monroe’nun Palm Springs'taki son evi 3,3 milyon dolara satılık

Marilyn Monroe, Hollywood'un en ikonik isimlerinden biri olmasına rağmen hayatı boyunca ve ölümünden sonra birçok çarpıcı polemik ve tartışmayla anıldı. İşte en dikkat çekenler:

Ölümünün gizemi ve suikast komplo teorileri



5 Ağustos 1962'de aşırı doz barbitürattan öldüğü resmi olarak "muhtemel intihar" olarak kaydedildi. Ancak Kennedy kardeşlerle (John F. Kennedy ve Robert F. Kennedy) iddia edilen ilişkileri, mafya bağlantıları ve CIA-UFO sırları gibi iddialar nedeniyle cinayet teorileri yıllardır sürüyor. Bazıları Robert Kennedy'nin onu susturmak için öldürttüğünü, bazıları ise doktoru ve ev çalışanlarının kazara ölümüne neden olduğunu savunuyor.