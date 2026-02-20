Dünyaca ünlü yıldız Marilyn Monroe, yer aldığı birçok proje ve filmle bir döneme damga vurmuş oyunculardan biriydi.
Hollywood’un ikonik yıldızı Marilyn Monroe’nun Palm Springs'taki son evi 3,3 milyon dolara satılık
20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından Amerikalı oyuncu ve model Marilyn Monroe, 1962 yılında hayatını kaybetti. Marilyn Monroe'nun vefat etmeden Palm Springs'ta satın aldığı evi, satışa çıkarıldı.
Güzelliğiyle de sık sık övgü toplayan ünlü oyuncu ve manken Monroe, 1962 yılında hayatını kaybetti.
3,3 MİLYON DOLARA SATIŞA SUNULDU
Ünlü yıldızın California Palm Springs'ta bulunan evi, 3,3 milyon dolara satışa sunuldu.
GÜNLÜK EV OLARAK KİRAYA VERİLİYORDU
Vefatından sonra evi satın alan kişi, evi günlük ev olarak kiraya veriyordu. Ancak sahibi, havuzlu ve lüks evi satma kararı aldı.
4 yatak odası, 4 tuvaleti, asma tavanlar ve çok sayıda eğlence alanlarıyla ev, görenlerin ilgisini çekiyor
Salonda kullanılan detayların da dekorasyonu renklendirdiği görüldü.
MARİLYN MONROE KİMDİR?
Marilyn Monroe (doğum adı Norma Jeane Mortenson; 1 Haziran 1926, Los Angeles - 5 Ağustos 1962, Los Angeles), Amerikalı aktris, model ve şarkıcıdır.
20. yüzyılın en ikonik seks sembollerinden ve Hollywood'un en ünlü yıldızlarından biri olarak kabul edilir.
Zor bir çocukluk geçirdi; annesinin akıl sağlığı sorunları nedeniyle yetiştirme yurtlarında ve yetimhanelerde büyüdü.
16 yaşında evlendi, ancak II. Dünya Savaşı sırasında bir cephane fabrikasında çalışırken fotoğrafçı tarafından keşfedildi.
Sarı saçlarını boyayarak ve adını değiştirerek pin-up model olarak kariyere başladı, ardından sinemaya geçti.
En bilinen filmleri arasında Gentlemen Prefer Blondes (1953), The Seven Year Itch (1955), Some Like It Hot (1959) ve The Misfits (1961) yer alır. Güzelliği, masumiyetle karışık seksi imajı ve yeteneğiyle bir döneme damga vurdu.
Özel hayatında Joe DiMaggio ve Arthur Miller ile evlendi; John F. Kennedy ile ilişki söylentileri de vardı. 36 yaşında aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybetti; ölümü hâlâ tartışmalıdır.
Marilyn Monroe, Hollywood'un en ikonik isimlerinden biri olmasına rağmen hayatı boyunca ve ölümünden sonra birçok çarpıcı polemik ve tartışmayla anıldı. İşte en dikkat çekenler:
Ölümünün gizemi ve suikast komplo teorileri
5 Ağustos 1962'de aşırı doz barbitürattan öldüğü resmi olarak "muhtemel intihar" olarak kaydedildi. Ancak Kennedy kardeşlerle (John F. Kennedy ve Robert F. Kennedy) iddia edilen ilişkileri, mafya bağlantıları ve CIA-UFO sırları gibi iddialar nedeniyle cinayet teorileri yıllardır sürüyor. Bazıları Robert Kennedy'nin onu susturmak için öldürttüğünü, bazıları ise doktoru ve ev çalışanlarının kazara ölümüne neden olduğunu savunuyor.
John F. Kennedy ve Robert F. Kennedy ile yasak aşk söylentileri
Marilyn'in JFK ile "Happy Birthday, Mr. President" performansı sonrası başlayan ilişki iddiaları, dönemin en büyük skandallarından biriydi. Jackie Kennedy'ye telefon edip "Ben Marilyn Monroe, eşin John seni benimle aldatıyor" dediği bile iddia edildi. Robert Kennedy ile de ilişki söylentileri, ölümündeki komplolara zemin hazırladı.
Nü poz skandalı ve Playboy'un ilk sayısında yer alması
1949'da çektiği çıplak takvim fotoğrafları 1952'de ifşa oldu ve büyük skandal yarattı. Hugh Hefner bu fotoğrafları ilk Playboy sayısının kapak ve orta sayfası yaptı (Monroe'nun izni olmadan). O dönemde büyük ahlaki tepki çekse de kariyerini patlattı.
Evliliklerindeki aldatma ve yıkıcı ilişkiler iddiaları
Üç evliliğinden (Joe DiMaggio, Arthur Miller ve ilk eşi Jim Dougherty) ikincisinde ve üçüncüsünde başka evli erkeklerle ilişki yaşadığı, evliliklerini bu yüzden yıktığı yönünde eleştiriler var. DiMaggio ile "The Seven Year Itch" setindeki ünlü etek uçuşma sahnesi bile kıskançlık kavgalarına yol açtı.
Setlerdeki sorunlar ve kovulma skandalı
Son filmi Something's Got to Give’den kronik geç kalmalar ve devamsızlık nedeniyle kovuldu. Bu olay, uyuşturucu bağımlılığı ve akıl sağlığı sorunlarını kamuoyunda daha da tartışılır hale getirdi.
Zorunlu akıl hastanesi yatışı
1961'de duygusal çöküntü nedeniyle zorla psikiyatri koğuşuna yatırıldığı, orada kötü muamele gördüğü ve Joe DiMaggio'nun kurtardığı iddia edildi. Bu olay, Hollywood'un kadın yıldızlara yaklaşımını eleştiren büyük bir tartışma yarattı.
Marilyn Monroe'nun hayatı, güzellik ve şöhretin arkasındaki acılar, sömürü ve gizemlerle dolu olduğu için hâlâ en çok konuşulan figürlerden biri. Bu polemikler, onun trajik sonunu ve ikonik imajını daha da derinleştiriyor.