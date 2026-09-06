Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilen İstanbul fotoğrafları paylaşıldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu İstanbul'a ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Görsellerde megakentin gece ve gündüz uzaydan çekilen görüntüleri yer aldı.

Gece ayrı gündüz ayrı güzel: Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul paylaşımı - Resim : 1

Fotoğraflarda Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran Boğaziçi ile İstanbul Havalimanı net bir şekilde görüldü.

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Gece ayrı gündüz ayrı güzel: Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul paylaşımı - Resim : 3


Fotoğraflar arasında İstanbul'un 2012, 2023 ve 2025 yıllarında farklı tarihlerde çekilmiş arşiv görüntüleri de yer aldı. Astronotların gözünden paylaşılan bu görüntüler, İstanbul'un uzaydan çekilen en net ve etkileyici kareleri arasında yerini aldı.

Gece ayrı gündüz ayrı güzel: Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul paylaşımı - Resim : 4