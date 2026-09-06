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Kaynak: Haber Merkezi

Suriye’deki gelişmeler kapsamında, geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın yayımladığı kararnameyle Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı görevine atanan Mazlum Abdi'nin yeni pozisyonunun çerçevesi netleşmeye başladı. Al Arabiya kaynaklı bilgilere göre, uzun süredir Haseke’deki ABD öncülüğündeki koalisyon üssünde ikamet eden Abdi, önümüzdeki haftalarda Şam’a kalıcı olarak taşınmayı planlıyor.

Şam’a hareket etmeden evvel sahada bekleyen bazı meseleleri netleştirmesi öngörülen Abdi’nin öncelikli gündem maddeleri arasında, yerinden edilen Kürtlerin yerleşim yerlerine dönüşü ve feshedilen SDG envanterindeki ağır silahların Suriye ordusuna devredilmesi yer alıyor. Kaynaklar, Abdi’nin yeni yetkilerinin Suriye içi ve dışındaki Kürt meselelerinin idaresiyle sınırlı olacağını aktarıyor. Bu kapsamda, ilerleyen süreçte kurulacak anayasa ve hukuk komisyonlarında Kürtlerin statüsünün ele alınması ve dış aktörlerle yürütülecek temasların koordine edilmesi bekleniyor.

Öte yandan Ankara ile müzakerelere dair iddialar da haberde yer buldu. Suriyeli yetkili kaynaklar, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla sürdürülen temaslar neticesinde Türkiye’nin, Mazlum Abdi'yi terör listelerinden çıkarmasının planlandığını öne sürdü. Daha önce SDG kadrosunda yer alıp sonradan Suriye Savunma Bakan Yardımcılığına atanan Siban Hamo'nun da benzer şekilde listeden çıkarıldığı ifade edildi.

Yeni dönemin yansımaları Abdi’nin dijital medya hesaplarında da görüldü. X (Twitter) platformundaki profilinde düzenlemeye giden eski örgüt lideri; kapak fotoğrafındaki SDG bayrağını kaldırdı, unvanını "Suriye Cumhurbaşkanlığı Danışmanı" olarak güncelledi ve ilk kez sivil kıyafetli bir profil resmi kullandı. Hatırlanacağı üzere Abdi, ağustos ayının sonunda Şam Halk Sarayı’nda gerçekleştirdiği basın toplantısıyla "Kürt Özerk Yönetimi" ve SDG yapılaşmalarının feshedildiğini, tüm yapıların devlet kurumlarına bağlanacağını duyurmuştu.