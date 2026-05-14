Filistinliler, 15 Mayıs 1948’de İsrail’in Filistin topraklarının büyük bölümünde kurulması ve bu süreçte yüz binlerce kişinin yerinden edilmesini "Büyük Felaket" (Nekbe) olarak adlandırıyor.

Nekbe, Filistinliler için bitmiş bir felaket değil, devam eden bir sürecin başlangıcıydı. 1948’de köylerinden edilenlerin torunları bugün Gazze’de derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verirken, Batı Şeria’da ise her gün yeni bir el konma kararıyla karşı karşıya.

Rakamlar ise sarsıcı; son 2,5 yılda Gazze’de öldürülen Filistinlilerin sayısı, 78 yıllık Nekbe döneminin toplam kaybını geride bıraktı.

GEÇEN 78 YILDA İKİ BÜYÜK ZORUNLU GÖÇ

İsrail’in 1948 işgalinin ardından yaklaşık 1,4 milyon Filistinliden 957 bini Batı Şeria, Gazze ve çevre Arap ülkelerine göç etmek zorunda kaldı.

Ayrıca, binlerce Filistinli de İsrail işgali altındaki topraklarda yerinden edilmek zorunda kaldı.

Buna karşın, İsrail soykırımının başladığı Ekim 2023-Nisan 2026 arasında 2,3 milyon nüfuslu Gazze’de 2 milyon kişi zorla yerinden edildi.

Çoğu birden fazla kez yer değiştiren Gazzeliler, derme çatma çadırlarda ve barınma merkezine dönüştürülen okullarda hayata tutunmaya çalışıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan mülteci kamplarında ise İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yaklaşık 40 bin Filistinli zorla yerinden edildi.

GAZZE’DE ÖLDÜRÜLENLERİN SAYISI, 78 YILLIK NEKBE DÖNEMİNİN TOPLAM KAYBINDAN FAZLA

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu’na göre, Gazze’de son 2 buçuk yılda öldürülenlerin sayısı, 1948’deki Nekbe’den Ekim 2023'e kadar geçen sürede öldürülen tüm Filistinlilerin sayısından yüzde 50 daha fazla.

Siyonist çeteler, Nekbe döneminde 70 katliam gerçekleştirerek 15 binden fazla Filistinliyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nde ise İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı soykırımdan bu yana 72 bin 601’den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenler arasında 20 bin 413 çocuk ile 12 bin 524 kadının bulunduğu İsrail saldırılarında, 3 bin 110 sağlık personeli, sivil savunma görevlisi, gazeteci ve eğitimci öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria'da aynı dönemde en az 1160 Filistinli İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin saldırılarında yaşamını yitirdi.