Filistin resmi ajansı WAFA’nın hastane kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ateşkese rağmen İsrail saldırıları bölgede can almaya devam ediyor.

Verilere göre, ateşkes sonrası en fazla can kaybının yaşandığı dönem nisan ayı oldu. Gazze’de mart ayında 79, nisanda ise 117 kişi hayatını kaybetti. Mayıs ayında da bombardımanların ve can kayıplarının sürdüğü bildirildi.

SAĞLIK SİSTEMİ KRİTİK DURUMDA

İsrail’in sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle Gazze’de ablukanın devam ettiği, bu durumun sağlık sektörünü ciddi şekilde etkilediği belirtildi.

Tıbbi malzeme ve ilaç girişinin engellenmesi nedeniyle hasta ve yaralıların tedaviye erişimde büyük zorluk yaşadığı ifade edildi.

BAYRAMDA DA SALDIRILAR SÜRDÜ

Öte yandan Kurban Bayramı süresince düzenlenen saldırılarda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 130 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.